Galatasaray forması giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Türkiye'ye geldikten sonra memleketinin geleneksel lezzetlerinden patates zapekankayı özleyen genç futbolcunun yemek hasreti, kayınvalidesinin yardımıyla sona erdi.

EŞİ İSTEDİĞİ KIVAMI TUTTURAMADI

Patates püresi, kıyma, soğan, tereyağı, yumurta ve sütle hazırlanan zapekankaya düşkün olan Batrakov, eşinden sık sık bu yemeği yapmasını istedi. Ancak İrina Podşibyakina, yaptığı yemeğin istediği kıvamda olmaması nedeniyle yeniden hazırlamaya çekindiğini anlattı.

"ONA EN GÜZEL YEMEKLERİ HAZIRLAMAK İSTİYORUM"

Eşinin beslenmesi ve yemek yapıp yapmadığı hakkında konuşan İrina, şu ifadeleri kullandı:

"Yemek yapıyorum ama çok sık yaptığımı söyleyemem. Daha çok Aleksey için yemek hazırlıyorum. Canım isterse ona güzel bir sofra kurarım.

Anne babasının gelmesine o kadar sevindim ki anlatamam. Benden patates zapekanka yapmamı çok istiyordu. Bu yemeği daha önce bir kez güzel yapmıştım ama yemek konusunda kendimi çok eleştiriyorum. Tadı biraz hoşuma gitmese bile yeniden yapmaya çekiniyorum. Ben ona en güzel yemekleri hazırlamak istiyorum."

"ANNE, LÜTFEN, YALVARIYORUM"

Batrakov ise eşinin yaptığı yemekleri beğendiğini ve zapekankayı tekrar tekrar istediğini dile getirdi. Annesinin İstanbul'a gelmesiyle birlikte ondan yardım isteyen İrina, "Anne, lütfen, yalvarıyorum, bu işi çöz, ona zapekanka yap" dediğini anlattı.

KAYINVALİDESİ AYDA BİR İSTANBUL'A GELİYOR

Kayınvalidesinin hazırladığı yemeği çok beğenen Batrakov, böylece özlediği lezzete kavuştu. Rus futbolcunun zapekankaya olan düşkünlüğü nedeniyle kayınvalidesinin artık ayda bir İstanbul'a gelerek damadına bu yemeği hazırladığı belirtildi.