Erzincan'da öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri için hazırladığı hediyelerin çöpte bulunması tepki çekti. Öğrencilerin öğretmenlerine duydukları sevgiyi dile getirdikleri notlar ise görenleri duygulandırdı.

ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ ÇÖPE GİTTİ

Öğretmenlerini mutlu etmek için hazırladıkları hediyelerin yanına duygularını anlatan notlar da ekleyen öğrencilerin emeklerinin çöpte bulunması üzüntü yarattı. Hediyelerin arasında yer alan bir notta, "Sevgili öğretmenim sen hep doğru yolu gösterdin teşekkür ederiz. Sen benim meleğimsin, çiçeğimsin, balımsın" ifadeleri yer aldı.

"BİRAZ KÖTÜ YAPMIŞ OLABİLİRİM ÖZÜR DİLERİM"

Bir öğrencinin hazırladığı hediyeye iliştirdiği "Biraz kötü yapmış olabilirim özür dilerim" notu ise yürek burktu. Çöpte bulunan hediyelere ilişkin görüntüler, çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Gönderinin altına yorum yapan kullanıcılar, öğrencilerin emeklerinin çöpe gitmesine tepki gösterdi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Öğretmenler günü kaldırılmalı net bir şekilde"

- "Pahalı hediyeler olsa çöpe atmazlardı"

- "Atanmış değil , adanmış öğretmen olmak lazım"