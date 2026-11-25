Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Musaoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KASADA OTURURKEN BAŞINDAN VURULDU

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de yaşanan olayda, temizlik ürünleri satan bir iş yerinin önüne motosikletle 2 kişi geldi. İddiaya göre motosikletten inen şüphelilerden biri iş yerine girerek kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açtı. Saldırgan, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle birlikte kaçtı. Şüphelinin elinde tabancayla iş yerine koşarak girdiği ve saldırının ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

MERSİN'E KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçmaya hazırlandığını belirledi. A.E., Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AĞABEYİNİN BORCU İDDİASI

Soruşturmada, saldırının Nurmuhammed'in ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle gerçekleştirildiği, A.E.'nin ise Ümit Musaoğlu'nun borçlu olduğu kişiler tarafından yönlendirildiği ileri sürüldü. Hürriyet'in haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen "Kurşunlar" adlı gruba yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLEYE TEHDİT İDDİASI

Baba Ercüment Musaoğlu, oğlu hastanede tedavi görürken aileye tehdit mesajları gönderildiğini öne sürdü. Musaoğlu'nun iddiasına göre mesajlardan birinde "Sizden 1 can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız" ifadeleri yer aldı. Ailenin kendilerinden 5-6 milyon lira istendiğini ve farklı numaralardan, yurt dışından da arandıklarını öne süren baba Musaoğlu, "Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun" çağrısında bulundu.

37 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 37 gündür tedavi gören Nurmuhammed Musaoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Musaoğlu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından baba Musaoğlu, tabuttaki oğlunu öperek vedalaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.