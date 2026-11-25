Gerçekacıdır:

Sebep ne acaba Toplumun kabul etmediği uyuşturucu alkol fuhuş tarzı bir durum gibi geldi bana alacak verecek meselesi de olabilir ama çok adi, nefret ettirecek canice bir suçu olmadığı sürecve böyle bir cinayet kabule dilemez