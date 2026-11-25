UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından gözler, maç öncesinde beş farklı yapay zeka platformunun yaptığı tahminlere çevrildi.

HİÇBİRİ ASTON VILLA'YA ŞANS VERMEMİŞTİ

Karşılaşmaya saatler kala Gemini, Grok, ChatGPT, Claude ve Kumru'nun Galatasaray-Aston Villa mücadelesine ilişkin skor tahminlerini derlemiştik. Beş farklı yapay zeka platformunun hiçbirinin İngiliz temsilcisine galibiyet şansı vermemesi dikkat çekmişti.

Üç platform Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını öngörürken diğer iki platform ise karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etmişti.

ÜÇ YAPAY ZEKA GALATASARAY'IN GALİBİYETİNİ BİLDİ

ChatGPT ve Gemini, Galatasaray'ın Aston Villa'yı 2-1 mağlup edeceğini tahmin ederken Claude ise sarı-kırmızılıların 3-2'lik skorla kazanacağını öngörmüştü. Galatasaray'ın sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasıyla üç yapay zeka platformunun maç sonucuna ilişkin tahmini doğru çıktı.

İŞTE MAÇ ÖNCESİNDEKİ TAHMİNLER

Gemini: Galatasaray 2-1 Aston Villa

Grok: Galatasaray 2-2 Aston Villa

ChatGPT: Galatasaray 2-1 Aston Villa

Claude: Galatasaray 3-2 Aston Villa

Kumru: Galatasaray 0-0 Aston Villa

SKORU BİLEMEDİLER AMA SONUCU BİLDİLER

Beş farklı yapay zeka platformundan hiçbiri karşılaşmanın skorunu tam olarak tahmin edemedi. Ancak platformların tamamının Galatasaray'ın mağlup olmayacağı yönündeki ortak öngörüsü gerçekleşti. ChatGPT, Gemini ve Claude ise Galatasaray galibiyetini doğru tahmin ederek öne çıktı.