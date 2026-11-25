Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Universe'ün 75'incisi Porto Riko'nun başkenti San Juan'da düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından 116 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada 27 yaşındaki Porto Rikolu Jennifer Barreto, 2026 Kainat Güzeli seçildi.

HEM EVLİ HEM ÇOCUK SAHİBİ

Güzellik tacını kazanan Barreto, yarışmanın 75 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Barreto, bu özellikleriyle Kainat Güzeli unvanını kazanan ilk kadın oldu.

2023 YILINDA KURALLAR DEĞİŞMİŞTİ

Miss Universe organizasyonu, uzun yıllar uygulanan kurallarını 2023 yılında değiştirerek evli ve çocuk sahibi kadınların da yarışmaya katılmasının önünü açmıştı. Barreto'nun zaferi, bu değişikliğin ardından yarışma tarihine geçti.

İKİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ VAR

ABD ordusunda görev yapan Yan Carlos Barreto Calderon ile evli olan Jennifer Barreto'nun Penelope adında 7 yaşında bir kızı bulunuyor. Psikoloji ve klinik sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olan Barreto, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor.

ÜLKESİNİN 20 YILLIK HASRETİNE SON VERDİ

Barreto, Porto Riko'ya 20 yıl aradan sonra Kainat Güzeli tacını kazandırdı. Tacını geçen yılın birincisi Meksikalı Fatima Bosch'un elinden alan Barreto'nun ardından Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Melissa Nunez ikinci, Venezuela temsilcisi Clara Vegas ise üçüncü oldu.