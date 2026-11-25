Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında kalesini gole kapatarak üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

EN SON ŞUBAT 2001'DE BAŞARMIŞTI

Galatasaray, Şubat 2001'den bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 yıldır tekrarlayamadığı bu başarıya Aston Villa galibiyetiyle yeniden ulaştı.

AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da rakibine gol fırsatı vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı. Son iki karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise hiç gol görmedi.

Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste elde ettikleri iki gollü galibiyet değil, gol yemeden kazandıkları iki karşılaşmayla Galatasaray'ın Avrupa tarihine geçen bir başarıya imza attı.