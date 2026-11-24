UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, aldığı kritik galibiyetin ardından kulüp tarihinin kuruluş felsefesine vurgu yapan anlamlı bir paylaşıma imza attı.

90 DAKİKA SONUNDA ANLAMLI MESAJ

RAMS Park'ta oynanan zorlu mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılarak Avrupa arenasında dev bir adım atan sarı-kırmızılılar, bitiş düdüğünün ardından stadyum ekranlarından kurucuları Ali Sami Yen'in tarihi sözünü yayınladı.

''TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI YENMEKTİR''

Sarı-kırmızılı kulübün, futbolseverlere sunduğu o tarihi ifade de "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir." sözleri yer aldı. İngiliz ekibine karşı elde edilen galibiyetin hemen ardından stadyumdaki binlerce futbolseverle paylaşılan mesaj, tribünlerde büyük bir coşku ve alkışla karşılandı.