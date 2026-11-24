Ferhat Yamen ile Halil Feyizoğlu arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkanın satışından kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Ferhat Yamen, otomobiliyle sahibi olduğu iş hanının önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde yapılan incelemede 19 kovan bulunmuştu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırının şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğunu belirlemişti. Olay yerinden yaya olarak kaçan Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılmıştı.