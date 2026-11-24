İstanbul'da aracını servise götüren Furkan Ünal, çalışanların rot ayarı yapmadan "Bozuk de" diyerek işlem yapmaya hazırlandığını araç kamerasından öğrendi. Servis çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmaların kaydedildiği görüntüler büyük tepki çekti.

DÖRT AYLIK ARACI İÇİN SERVİSE GİTTİ

İstanbul'da yaşayan Furkan Ünal, henüz dört aylık ve 7 bin kilometredeki aracının lastiklerinden birinde sorun yaşayınca Şişli'de bulunan ve Michelin markasıyla çalışan Emba Otomotiv'e başvurdu. Ünal'ın iddiasına göre servis çalışanları, diğer lastiklerinde herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen "Takla atarsın" diyerek dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu öneriyi kabul etmeyen Ünal, yalnızca sorunlu lastiği ücretini ödeyerek değiştirdi. İşlemin ardından servis çalışanları araca rot balans kontrolü yapılmasını önerdi. Ünal da bu öneriyi kabul ederek aracını servise bıraktı.

"AYARI ELLEMEDEN BOZUK DE"

Servisten ayrıldıktan sonra aracında bir terslik hisseden Ünal, iki gün sonra araç kamerasının kayıtlarını kontrol etti. Görüntüleri izleyen araç sahibi, servis çalışanlarının kendi aralarında yaptığı konuşmalarla karşılaştı. Kayıtlarda çalışanlardan birinin "Ayarı ellemeden bozuk de", diğerinin ise "Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu" dediği duyuldu. Konuşmaların rot ayarı cihazına bağlantı yapılmadan önce gerçekleştiğini belirten Ünal, çalışanların herhangi bir ölçüm yapmadan aracın ayarının bozuk olduğunu söylemeye hazırlandığını belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Araç kamerasına yansıyan konuşmaların hızla yayılması ve tepki çekmesi üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

BİR DARBE DE MARKADAN

Michelin Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yetkili servis noktasına ilişkin başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İnceleme kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular, ilgili servis noktasındaki uygulamaların Michelin'in etik kuralları, hizmet standartları ve müşteri memnuniyetine ilişkin beklentileri ile uyumlu olmadığını ortaya koymuştur. Michelin olarak güven, dürüstlük ve hizmet kalitesini taviz verilemez değerler olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ilgili servis noktasıyla olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı alınmıştır."

GECİKEN YANIT İÇİN ÖZÜR DİLENDİ

Araç sahibinin görüntüleri markaya iletmesine rağmen haftalarca yanıt alamadığı yönündeki eleştirilerine de değinilen açıklamada, müşteriden ve kamuoyundan özür dilendi. Süreç yönetimindeki eksikliklerin kabul edildiği duyuruda şunlar kaydedildi: "Ayrıca, müşterimizin geri bildirimine zamanında yanıt verilememiş olması nedeniyle oluşan tepkileri de tamamen anlıyor ve bu durumun yarattığı güven kaybını son derece ciddiye alıyoruz. Yaşanan olay ve süreç yönetimindeki eksiklikler nedeniyle müşterimizden ve tüm paydaşlarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Yaptığımız değerlendirme kapsamında yalnızca ilgili servis noktasındaki uygulamalar değil, kendi iç süreçlerimiz de kapsamlı şekilde gözden geçirilmekte olup, gerekli düzeltici faaliyetler başlatılmıştır.

İşte yapılan o açıklama;