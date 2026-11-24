Parasını alamayınca Sivas'tan kaçtı! Ülkeyi de terk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavut golcü Rey Manaj, Sivasspor'un dün yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmemesinin ardından kentten ayrıldı. Futbolcunun karayoluyla Kayseri'ye geçip oradan yurt dışına çıktığı öğrenildi. Ödeme yapılmadığı için Manaj'ın sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunduğu belirtildi; kulüp yönetiminin açıklaması bekleniyor.
Sivasspor'da ödeme krizi yaşanan Arnavut golcü Rey Manaj, bugün Sivas'tan ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun Kayseri üzerinden yurt dışına gittiği öğrenildi.
Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj ile ilgili yaşanan kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi üzerine bugün Sivas'tan ayrıldığı öğrenildi.
ÖDEME YAPILMADI, FESİH KAPISI AÇILDI
Edinilen bilgilere göre, Rey Manaj'a yapılması gereken ödemenin dün itibarıyla gerçekleştirilmediği, futbolcunun ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.
KAYSERİ ÜZERİNDEN YURT DIŞINA ÇIKTI
Yaşanan gelişmenin ardından Arnavut golcünün bugün karayoluyla Kayseri'ye gittiği, buradan da havalimanını kullanarak yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Rey Manaj'ın Sivas'tan ayrılması Sivasspor'da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, kulüp yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?