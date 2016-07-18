Son Dakika Sivasspor Haberleri

- 18.07.2016 18 Tem 23:35 Cicinho: Bayılana Kadar İçiyorum. Böyle Giderse Öleceğim
Sivasspor'un eski futbolcusu Cicinho, "Zor bir dönem geçiriyorum. Bayılana kadar içiyorum. Bu şekilde devam edersem öleceğim söylendi" dedi.
- 27.06.2016 27 Haz 11:10 Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları
PTT 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
- 23.06.2016 23 Haz 17:14 Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'dan Aatıf Chahechouhe ile Anlaştı
Fenerbahçe, Sivasspor'un Faslı forvet oyuncusu Aatıf Chacheouhe ve kulübüyle kesin olarak anlaşmaya vardı.
- 09.06.2016 09 Haz 13:44 Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe için Sivasspor ile Anlaştı
Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz, Aatif Chahechouhe için Fenerbahçe'yle anlaştıklarını açıkladı.
- 08.06.2016 08 Haz 10:35 Sivasspor Basın Sorumlusu: Aatıf Fenerbahçe ile Anlaştı
Sivasspor Basın Sorumlusu Çağlayan "Aatıf yönetimimizden aldığı izinle Fenerbahçe ile görüştü ve anlaştı. Kulüpler de anlaşır, hiçbir sorun çıkmaz" dedi.
- 06.06.2016 06 Haz 21:45 Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ile Anlaştı
Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe ile anlaşma sağladı.
- 02.06.2016 02 Haz 13:16 Sivasspor'da Osman Özköylü Dönemi
PTT. 1 Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19.05.2016 19 May 21:54 Sivasspor ve Eskişehirspor Süper Lig'e Veda Etti
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ve Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen takımlar oldu.
- 18.05.2016 18 May 11:35 Sivasspor, 751 Günlük Hasreti Sonlandırmak İstiyor
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 27 Nisan 2014'te elde eden Medicana Sivasspor, yarın Fenerbahçe'yi yenerek hem 751 günlük galibiyet hasretini sonlandırmayı hem de rakiplerinin puan kayıplarıyla ligde kalmayı hedefliyor.
- 17.05.2016 17 May 18:01 Süper Lig'den 6 Takım, PFDK'ya Sevk Edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor'u PFDK'ya sevk etti.
- 15.05.2016 15 May 15:11 Medicana Sivasspor Umudunu Son Haftaya Taşıdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Kayseri deplasmanında aldığı beraberlik ve rakiplerinin puan kayıplarıyla kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı.
- 15.05.2016 15 May 09:22 Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'dan İkisi Küme Düşecek
Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girerken Eskişehirspor, Sivasspor ve Gaziantepspor düşme potasında bulunuyor. Bu takımlardan ikisi sezon sonunda PTT 1. Lig'e düşecek.
- 14.05.2016 14 May 21:24 Kayserispor, Deplasmanda Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evinde konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 beraber kaldı.
- 08.05.2016 08 May 12:58 Otyakmaz: "Bize Her Şeyi Dediler 'Hırsız' Diyemediler
Medicana Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O zaman o kadar suni olarak üretilen iddianın içinde bütün evraklarımız hem organize şube, hem mali şube tarafından didik didik edilmesine rağmen o grup bile bize iftira atamadı.
- 07.05.2016 07 May 15:34 Sivasspor, Sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi
Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sivasspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
- 07.05.2016 07 May 15:16 Sivasspor'un Genç Kalecisi Ameliyat Oldu
Medicana Sivasspor kalecisi Ali Alper Doğan, sağ omuz çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.
- 06.05.2016 06 May 10:50 Sivasspor ile Gençlerbirliği 22. Randevuda
Medicana Sivasspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak.
- 05.05.2016 05 May 11:28 Sivasspor Geçmişini Arıyor
Süper Lig'deki 11. sezonunda ilk 31 haftalar dikkate alındığında en başarısız performansını sergileyen ve küme düşme tehlikesini yakından hisseden Medicana Sivasspor, zor günler geçiriyor.
- 02.05.2016 02 May 14:39 Sivasspor'da Yönetim Kongre Kararı Aldı
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala ligde kalma şansını adeta bitiren Sivasspor'da yönetim, genel kurul kararı aldı.
- 02.05.2016 02 May 08:55 Trabzonsporlu Nevzat Aydın, Setkus Yorumuyla Twitter'da Olay Yarattı
Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Akhisar Belediyespor'la berabere kalan Sivasspor için "Kendilerini iyi bilmezdik. Hakkımı helal etmem. Haram olsun sonuna kadar." dedi.
- 01.05.2016 01 May 19:56 Sivasspor-Akhisar Belediyespor Maçı Sonrası Tribünler Karıştı
Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Medicana Sivasspor'da karşılaşma sonrası tribünlerde olay çıktı.
- 01.05.2016 01 May 19:00 Kaleci Setkus'un Yaptığı Büyük Hata Sivasspor'u Ateşe Attı
Süper Lig'de Sivasspor ile Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçın 90. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisi Setkus yaptığı büyük hatayla Yiğidolar'ı ateşe attı.
- 01.05.2016 01 May 18:13 Sivasspor, Akhisar Belediyespor ile 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Sivasspor, Akhisar ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.
- 01.05.2016 01 May 16:57 Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medicana Sivasspor sahasında Akhisar Belediyespor’u ağırlıyor.
- 30.04.2016 30 Nis 15:24 Akhisar Belediyespor, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 31. haftasında deplasmanda Medicana Sivasspor ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarını tamamladı.
- 24.04.2016 24 Nis 10:57 Medicana Sivasspor İşi Zora Soktu
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda dün Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Medicana Sivasspor, ligde kalma adına altın değerinde 2 puan kaybetti.
- 23.04.2016 23 Nis 17:54 Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 2-2 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Medicana Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.
- 22.04.2016 22 Nis 09:59 Medicana Sivasspor Böylesini Hiç Yaşamadı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, 29. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en kötü performansını sergiledi.
- 20.04.2016 20 Nis 16:39 Cicinho, Sakatlığı Sebebiyle 6 Ay Forma Giyemeyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da Brezilyalı defans oyuncusu Cicinho, sakatlığı sebebiyle en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.
- 19.04.2016 19 Nis 18:34 Sivasspor'un Yeni Stadı, Önümüzdeki Sezon Açılacak
Sivasspor'un Mayıs 2013'te temeli atılan 25 bin kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu, önümüzdeki sezon kullanıma açılacak.
- 18.04.2016 18 Nis 09:49 Medicana Sivasspor'dan Beşiktaş'a Sert Yanıt
Medicana Sivasspor Yönetim Kurulu, Beşiktaş’ın Başkan Mecnun Otyakmaz ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.
- 17.04.2016 17 Nis 08:41 Cicinho Sezonu Kapattı
Sivasspor'un yıldızı Cicinho, dün Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattı.
- 16.04.2016 16 Nis 20:48 Beşiktaş, Deplasmanda Sivasspor'u 2-1 Yendi
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
- 15.04.2016 15 Nis 17:44 Beşiktaş ile Medicana Sivasspor Ligde 22. Randevuda
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşacak olan Medicana Sivasspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 22’inci kez karşı karşıya gelecek.
- 15.04.2016 15 Nis 10:57 Mesut Bakkal, Beşiktaş'tan Çekinmiyor
HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak Medicana Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, rakiplerinden çekinmediklerini ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
- 12.04.2016 12 Nis 19:15 Medicana Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 12.04.2016 12 Nis 17:52 Medicana Sivasspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
- 08.04.2016 08 Nis 21:59 Medicana Sivasspor, Gaziantepspor'u 1-0 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Medicana Sivasspor deplasmanda Gaziantepspor'u Aatif Chahechouhe'nun golüyle 1-0 mağlup ederek ligde tutunma adına önemli bir 3 puan aldı.
- 07.04.2016 07 Nis 11:49 Medicana Sivasspor Kritik Virajda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.
- 06.04.2016 06 Nis 11:08 Sivasspor'un Ekolojik Stadı Yüzde 99 Hazır
Sivas'ta 3 yıl önce yapımına başlanan, 27 bin 532 kişi kapasiteli "Türkiye'nin ilk ekolojik stadı"nda inşaatın yüzde 99 tamamlandığı bildirildi.
- 03.04.2016 03 Nis 16:55 Mesut Bakkal: "Dik Durarak Devam Edeceğiz"
Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-1 kaybedilen Bursaspor karşılaşması sonrası, müsabaka hakkında çok fazla konuşmak istemediğini belirterek, gol kaçırmanın bir mazeret olmadığını söyledi.
- 02.04.2016 02 Nis 09:24 Sivasspor ile Bursaspor 22. Randevuda
Medicana Sivasspor ile Bursaspor, ligde yarın 22. kez karşı karşıya gelecek.
- 01.04.2016 01 Nis 12:44 Bursaspor'un Belalısı Burhan Eşer
Medicana Sivassporlu futbolcu Burhan Eşer, Bursaspor’a karşı oynadığı toplam 20 maçın son 6’sında yeşil-beyazlı ağlara 5 gol kaydetti.
- 31.03.2016 31 Mar 15:16 Mesut Bakkal: Çocuklar İnşallah Uğur Getirir
Medicana Sivassporlu futbolcular, Kanser Haftası nedeniyle tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek onlara moral verdi.
- 31.03.2016 31 Mar 09:00 Türkiye'nin İlk Ekolojik Stadyumu'nda Sona Yaklaşılıyor
27 bin 500 kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda sona yaklaşıldığını açıklayan Mimar Bahadır Kul, "Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu olma özelliğini taşıyan stadı yapıyoruz" dedi.
- 29.03.2016 29 Mar 17:26 Türkiye'nin İlk Ekolojik Stadında Sona Yaklaşıldı
Medicana Sivasspor’a ev sahipliği yapacak olan 27 bin 500 kişilik Türkiye’nin ilk ekolojik stadı Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda sona yaklaşıldı.
- 28.03.2016 28 Mar 17:46 Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal Açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde sahalarında oynayacakları Bursaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.
- 26.03.2016 26 Mar 16:09 Medicana Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
- 23.03.2016 23 Mar 19:17 Medicana Sivasspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı
Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
- 22.03.2016 22 Mar 14:46 Mücadelemiz Devam Edecek"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, küme düşmeme mücadelelerini ligin sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.