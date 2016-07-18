Son Dakika Sivasspor Haberleri

23:35 Cicinho: Bayılana Kadar İçiyorum. Böyle Giderse Öleceğim Sivasspor'un eski futbolcusu Cicinho, "Zor bir dönem geçiriyorum. Bayılana kadar içiyorum. Bu şekilde devam edersem öleceğim söylendi" dedi.

11:10 Sivasspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları PTT 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

17:14 Fenerbahçe, Medicana Sivasspor'dan Aatıf Chahechouhe ile Anlaştı Fenerbahçe, Sivasspor'un Faslı forvet oyuncusu Aatıf Chacheouhe ve kulübüyle kesin olarak anlaşmaya vardı.

10:35 Sivasspor Basın Sorumlusu: Aatıf Fenerbahçe ile Anlaştı Sivasspor Basın Sorumlusu Çağlayan "Aatıf yönetimimizden aldığı izinle Fenerbahçe ile görüştü ve anlaştı. Kulüpler de anlaşır, hiçbir sorun çıkmaz" dedi.

13:16 Sivasspor'da Osman Özköylü Dönemi PTT. 1 Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

21:54 Sivasspor ve Eskişehirspor Süper Lig'e Veda Etti Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ve Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından küme düşen takımlar oldu.

11:35 Sivasspor, 751 Günlük Hasreti Sonlandırmak İstiyor Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 27 Nisan 2014'te elde eden Medicana Sivasspor, yarın Fenerbahçe'yi yenerek hem 751 günlük galibiyet hasretini sonlandırmayı hem de rakiplerinin puan kayıplarıyla ligde kalmayı hedefliyor.

15:11 Medicana Sivasspor Umudunu Son Haftaya Taşıdı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, Kayseri deplasmanında aldığı beraberlik ve rakiplerinin puan kayıplarıyla kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı.

09:22 Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'dan İkisi Küme Düşecek Spor Toto Süper Lig'in son haftasına girerken Eskişehirspor, Sivasspor ve Gaziantepspor düşme potasında bulunuyor. Bu takımlardan ikisi sezon sonunda PTT 1. Lig'e düşecek.

21:24 Kayserispor, Deplasmanda Sivasspor ile 1-1 Berabere Kaldı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evinde konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 beraber kaldı.

12:58 Otyakmaz: "Bize Her Şeyi Dediler 'Hırsız' Diyemediler Medicana Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O zaman o kadar suni olarak üretilen iddianın içinde bütün evraklarımız hem organize şube, hem mali şube tarafından didik didik edilmesine rağmen o grup bile bize iftira atamadı.

15:16 Sivasspor'un Genç Kalecisi Ameliyat Oldu Medicana Sivasspor kalecisi Ali Alper Doğan, sağ omuz çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.

11:28 Sivasspor Geçmişini Arıyor Süper Lig'deki 11. sezonunda ilk 31 haftalar dikkate alındığında en başarısız performansını sergileyen ve küme düşme tehlikesini yakından hisseden Medicana Sivasspor, zor günler geçiriyor.

14:39 Sivasspor'da Yönetim Kongre Kararı Aldı Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala ligde kalma şansını adeta bitiren Sivasspor'da yönetim, genel kurul kararı aldı.

08:55 Trabzonsporlu Nevzat Aydın, Setkus Yorumuyla Twitter'da Olay Yarattı Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Akhisar Belediyespor'la berabere kalan Sivasspor için "Kendilerini iyi bilmezdik. Hakkımı helal etmem. Haram olsun sonuna kadar." dedi.

19:56 Sivasspor-Akhisar Belediyespor Maçı Sonrası Tribünler Karıştı Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Medicana Sivasspor'da karşılaşma sonrası tribünlerde olay çıktı.

19:00 Kaleci Setkus'un Yaptığı Büyük Hata Sivasspor'u Ateşe Attı Süper Lig'de Sivasspor ile Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçın 90. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisi Setkus yaptığı büyük hatayla Yiğidolar'ı ateşe attı.

18:13 Sivasspor, Akhisar Belediyespor ile 1-1 Berabere Kaldı Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Sivasspor, Akhisar ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.

16:57 Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medicana Sivasspor sahasında Akhisar Belediyespor’u ağırlıyor.

15:24 Akhisar Belediyespor, Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 31. haftasında deplasmanda Medicana Sivasspor ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarını tamamladı.

10:57 Medicana Sivasspor İşi Zora Soktu Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda dün Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Medicana Sivasspor, ligde kalma adına altın değerinde 2 puan kaybetti.

17:54 Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 2-2 Berabere Kaldı Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Medicana Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

09:59 Medicana Sivasspor Böylesini Hiç Yaşamadı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, 29. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en kötü performansını sergiledi.

16:39 Cicinho, Sakatlığı Sebebiyle 6 Ay Forma Giyemeyecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da Brezilyalı defans oyuncusu Cicinho, sakatlığı sebebiyle en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

18:34 Sivasspor'un Yeni Stadı, Önümüzdeki Sezon Açılacak Sivasspor'un Mayıs 2013'te temeli atılan 25 bin kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu, önümüzdeki sezon kullanıma açılacak.

09:49 Medicana Sivasspor'dan Beşiktaş'a Sert Yanıt Medicana Sivasspor Yönetim Kurulu, Beşiktaş’ın Başkan Mecnun Otyakmaz ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

08:41 Cicinho Sezonu Kapattı Sivasspor'un yıldızı Cicinho, dün Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattı.

17:44 Beşiktaş ile Medicana Sivasspor Ligde 22. Randevuda Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşılaşacak olan Medicana Sivasspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 22’inci kez karşı karşıya gelecek.

10:57 Mesut Bakkal, Beşiktaş'tan Çekinmiyor HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak Medicana Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, rakiplerinden çekinmediklerini ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

19:15 Medicana Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

17:52 Medicana Sivasspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

21:59 Medicana Sivasspor, Gaziantepspor'u 1-0 Mağlup Etti Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Medicana Sivasspor deplasmanda Gaziantepspor'u Aatif Chahechouhe'nun golüyle 1-0 mağlup ederek ligde tutunma adına önemli bir 3 puan aldı.

11:49 Medicana Sivasspor Kritik Virajda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

11:08 Sivasspor'un Ekolojik Stadı Yüzde 99 Hazır Sivas'ta 3 yıl önce yapımına başlanan, 27 bin 532 kişi kapasiteli "Türkiye'nin ilk ekolojik stadı"nda inşaatın yüzde 99 tamamlandığı bildirildi.

16:55 Mesut Bakkal: "Dik Durarak Devam Edeceğiz" Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-1 kaybedilen Bursaspor karşılaşması sonrası, müsabaka hakkında çok fazla konuşmak istemediğini belirterek, gol kaçırmanın bir mazeret olmadığını söyledi.

09:24 Sivasspor ile Bursaspor 22. Randevuda Medicana Sivasspor ile Bursaspor, ligde yarın 22. kez karşı karşıya gelecek.

12:44 Bursaspor'un Belalısı Burhan Eşer Medicana Sivassporlu futbolcu Burhan Eşer, Bursaspor’a karşı oynadığı toplam 20 maçın son 6’sında yeşil-beyazlı ağlara 5 gol kaydetti.

15:16 Mesut Bakkal: Çocuklar İnşallah Uğur Getirir Medicana Sivassporlu futbolcular, Kanser Haftası nedeniyle tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek onlara moral verdi.

09:00 Türkiye'nin İlk Ekolojik Stadyumu'nda Sona Yaklaşılıyor 27 bin 500 kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda sona yaklaşıldığını açıklayan Mimar Bahadır Kul, "Türkiye'nin ilk ekolojik stadyumu olma özelliğini taşıyan stadı yapıyoruz" dedi.

17:26 Türkiye'nin İlk Ekolojik Stadında Sona Yaklaşıldı Medicana Sivasspor’a ev sahipliği yapacak olan 27 bin 500 kişilik Türkiye’nin ilk ekolojik stadı Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda sona yaklaşıldı.

17:46 Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal Açıklaması Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, ligde sahalarında oynayacakları Bursaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

16:09 Medicana Sivasspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

19:17 Medicana Sivasspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı Medicana Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.