Vanspor FK, 14. hafta maçında Akhisar\'da Sivasspor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Akhisar Spor Toto Stadyumunda Sivasspor'u ağırlayan Vanspor FK, 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Vanspor FK'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta paslaşarak kullanılan topta Mehmet Manış, altıpasın sağındaki Sinan'ı gördü. Sinan'ın ortasında altıpas içinde Kadir'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarı gitti.

13. dakikada merkezde baskıyla kazanılan topla gelişen Vanspor FK atağında Yenne'nin ceza yayı gerisinden çektiği şutta, savunmanın da müdahalesiyle top kalenin sağından kornere çıktı.

14. Vanspor FK atağında sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hikmet'in ortasında Kadir, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada merkezde kazanılan topla başlayan Vanspor FK atağında Hikmet, ceza alanı sol çaprazındaki İlkan'a pasını aktardı. İlkan'ın altıpasın sol dışından çektiği ilk şutta top direkten dönerken, seken topla yeniden buluşan İlkan'ın ikinci vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29. dakikada Vanspor FK'nin ceza alanı sağ dışından kazandığı serbest vuruşta Hikmet'in sol ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşta top direğe takıldı. Seken topu Sivasspor savunmasında Burak uzaklaştırdı.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kadir'in altıpasın sağ dışından içeriye çevirdiği topta Yenne'nin kafa vuruşu üst direkten döndü.

59. dakikada Sivasspor'un sol taraftan kullandığı taç atışında Oğuzhan'ın geri pasında savunmada Turan ile kaleci Göktuğ arasında anlaşmazlık yaşandı. Araya girerek topla buluşan Mehmet Manış, altıpasın sağ çaprazından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Burak'ın ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutta top savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Süleyman'ın altıpasın sağından yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

72. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Oulare, ceza alanı sağ dışındaki Yenne'ye uzun oynadı. Topla buluşan Yenne'nin altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada sol kanattan gelişen Vanspor FK atağında topla birlikte altıpasın sağına inen Yenne, pasını içerideki de Oliveira'ya çıkardı. Altıpas içinde müsait durumda topla buluşan de Oliveira'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada sol kanatta baskıyla topu kazanan Ceesay, ceza alanı sol dışından altıpasın solundaki Manaj'a doğru orta yaptı. Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda top ters köşeden filelere gitti. 3-1

89. dakikada merkezden baskıyla kazanılan topla gelişen Sivasspor atağında, Uğur'un ceza yayı sol dışından çektiği şutta kaleci Abdulsamed sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+4. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Manaj'ın ceza yayı gerisinden çektiği şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı

Vanspor FK: Abdulsamed, Oulare, Sinan, Kadir, Mehmet Manış (Medeni dk. 88), Mehmet Özcan (Özkan dk. 84), Hikmet, Batuhan, Kökçü (Khan dk. 84), Yenne (Alhaft dk 84), İlkan de (Oliveira dk. 72)

Yedekler: Alperen, Muhammet, Emre, Zivkovic, Celal

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sivasspor: Göktuğ, Murat, Süleyman, Turan, Uğur, Charisis, Yusuf Cihat Çelik (Yılmaz dk. 87), Burak (Salih dk. 87), Oğuzhan (Duodu dk. 78), Ethemi (Ceesay dk. 68), Manaj

Yedekler: Arda, Ali Şaşal, Feyzi, Eymen, Kerem Atakan, Yusuf Çağlar Kefkir,

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Kadir (dk. 14), Mehmet Manış (dk. 59), de Oliveira (dk. 81) (Vanspor FK), Manaj (dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan (dk. 27), Batuhan (dk. 46), Oulare (dk. 74) (Vanspor FK), Turan (dk. 28), Oğuzhan (dk. 37), Süleyman (dk. 46), Manaj (dk. 68) (Sivasspor)