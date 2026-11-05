Sivasspor, Vanspor FK deplasmanına hazırlanıyor, maç 7 Kasım'da oynanacak - Son Dakika
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Sivasspor, Vanspor FK deplasmanına hazırlanıyor, maç 7 Kasım'da oynanacak

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Sivasspor, Vanspor FK deplasmanına hazırlanıyor, maç 7 Kasım\'da oynanacak
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda taktik organizasyonlar çalışıldı; karşılaşma 7 Kasım Cumartesi 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futblcular, taktik organizasyonlar çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
CumartesiSivassporTrendyolAkhisarSporSon Dakika

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