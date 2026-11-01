Boluspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi ve ligde ilk kez kazandı - Son Dakika
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Boluspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi ve ligde ilk kez kazandı

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Boluspor, deplasmanda Sivasspor\'u 2-1 yendi ve ligde ilk kez kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Boluspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetine ulaşırken Sivasspor sahasında yenilgiyle ayrıldı.

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

SİVASSPOR: Arda - Murat, Mert, Mohammed, Feyzi (Dk. 46 Uğur), Burak (Dk. 79 Kerem Atakan), Charisis, Cihat (Dk. 72 Oğuzhan), Ethemi (Dk. 79 Ceesay), Salih (Dk. 46 Turan), Manaj

BOLUSPOR: Tafas - Furkan, Bartu, Cuesta, Canberk, Bertu (Dk. 80 Diaz), Muhammed (Dk. 46 Tolunay), Alptekin (Dk. 80 Escobar), Furkan Emin (Dk. 65 Nurettin), Zeki, Gonzalez (Dk. 65 Ege)

GOLLER: Dk. 14 Cihat (Sivasspor) - Dk. 3 Alptekin, Dk. 11 Zeki (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mert, Mohammed (Sivasspor) - Furkan Emin, Cuesta (Boluspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ligdeki ilk galibiyetini aldı.

3'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Zeki'nin kale sahasına gönderdiği top savunmada Mert'ten sekti. Solda bulunan Alptekin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

11'inci dakikada solda Alptekin'in pasıyla hareketlenen Zeki, rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttıktan sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

14'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Salih kullandı, ceza alanı ön kısmında Mohammed'in gelişine yaptığı vuruşta top kale direğinden döndü. Yakın mesafeden Cihat tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

50'nci dakikada sol kanattan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mert kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma Boluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
SivassporTrendyolBolusporSporSon Dakika

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