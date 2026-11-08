Demet Akalın konseri durdurdu! Seyirciye sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Demet Akalın konseri durdurdu! Seyirciye sert tepki gösterdi

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Demet Akalın konseri durdurdu! Seyirciye sert tepki gösterdi
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Demet Akalın konseri durdurdu! Seyirciye sert tepki gösterdi
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Antalya'da sahne alan Demet Akalın, konser sırasında yüzüne lazer tutan bir seyirciye sert tepki gösterdi. Şarkısını yarıda keserek "Terbiyesizlik yapma. Bu kadar insanın hakkını gasp edemezsin" diyen ünlü şarkıcı, kendisini rahatsız eden kişinin konser alanından çıkarılmasını istedi.

Antalya'da konser veren Demet Akalın, sahnede şarkı söylediği sırada yüzüne lazer tutulunca sinirlerine hakim olamadı. Seyirciye sert sözlerle tepki gösteren ünlü şarkıcı, "Terbiyesizlik yapma. Bu kadar insanın hakkını gasp edemezsin" diyerek lazer tutan kişinin konser alanından çıkarılmasını istedi.

KONSERİN ORTASINDA LAZER GERGİNLİĞİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Antalya'da verdiği konserde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sahne performansını sürdürdüğü sırada seyircilerden birinin yüzüne lazer tuttuğunu fark eden Akalın, duruma anında müdahale etti. Şarkı söylemeye ara veren ünlü isim, kendisini rahatsız eden kişiye sert sözlerle seslendi.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Bu tür davranışlardan rahatsız olduğunu dile getiren Demet Akalın, lazer tutan seyirciye "Terbiyesizlik yapma. Bu kadar insanın hakkını gasp edemezsin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananların yalnızca kendisini değil, konseri izlemeye gelen diğer seyircileri de etkilediğini vurgulayan Akalın, söz konusu kişinin dışarı çıkarılmasını istedi.

SEYİRCİNİN DIŞARI ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Sahneden yaptığı uyarının ardından çevresindekilere seslenen Demet Akalın, lazer tuttuğunu belirttiği kişinin konser alanından uzaklaştırılmasını talep etti. Ünlü şarkıcının tepkisi, Antalya konserinin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Demet AkalınAntalyaMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Remzi Ozdemir Remzi Ozdemir:
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