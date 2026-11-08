Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele, uzun bir aranın ardından yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan, üçüncü film için beklenen tarihi açıklarken hayranlarını üzecek bir kararını da duyurdu. Ünlü sanatçı, yeni yapımın Vizontele serisinin son filmi olacağını söyledi.

VİZONTELE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yılmaz Erdoğan, Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Festival kapsamında açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, yıllardır devamı merak edilen Vizontele serisiyle ilgili yeni bilgiler verdi.

Erdoğan, Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen serinin üçüncü filmi üzerinde çalıştıklarını belirterek yapımın 2028 yılının ocak veya şubat ayında izleyiciyle buluşmasını hedeflediklerini açıkladı.

"BU SON VİZONTELE OLACAK"

Yeni film için tarih veren Yılmaz Erdoğan, serinin geleceğine ilişkin önemli bir karar aldığını da duyurdu. Erdoğan, "Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz." sözleriyle üçüncü yapımın aynı zamanda serinin finali olacağını ifade etti.

Böylece Vizontele'nin yıllar sonra yeniden sinemalara döneceği kesinleşirken hikayenin üçüncü filmle tamamlanmasının planlandığı ortaya çıktı.

YILLAR SONRA YENİDEN BEYAZ PERDEDE

İlk filmi 2001 yılında gösterime giren Vizontele, Anadolu'da televizyonun gelişiyle yaşanan değişimi mizahi ve duygusal bir anlatımla beyaz perdeye taşımıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile üstlendiği yapım, Türk sinemasının hafızalara kazınan filmlerinden biri haline gelmişti.

Seri, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba ile devam etmişti. Aradan geçen uzun yılların ardından hazırlanacak üçüncü film, izleyicilere bir kez daha Vizontele dünyasının kapılarını açacak. Ancak yeni yapımın oyuncu kadrosu ve hikayesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.