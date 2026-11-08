Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Türk sinemasının unutulmaz serilerinden Vizontele, yıllar sonra üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan, merakla beklenen yapımın vizyon tarihini açıklarken hayranlarını üzecek bir haberi de verdi. Ünlü sanatçı, yeni filmin serinin son halkası olacağını duyurdu.

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Vizontele, uzun bir aranın ardından yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan, üçüncü film için beklenen tarihi açıklarken hayranlarını üzecek bir kararını da duyurdu. Ünlü sanatçı, yeni yapımın Vizontele serisinin son filmi olacağını söyledi.

VİZONTELE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yılmaz Erdoğan, Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Festival kapsamında açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, yıllardır devamı merak edilen Vizontele serisiyle ilgili yeni bilgiler verdi.

Erdoğan, Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen serinin üçüncü filmi üzerinde çalıştıklarını belirterek yapımın 2028 yılının ocak veya şubat ayında izleyiciyle buluşmasını hedeflediklerini açıkladı.

"BU SON VİZONTELE OLACAK"

Yeni film için tarih veren Yılmaz Erdoğan, serinin geleceğine ilişkin önemli bir karar aldığını da duyurdu. Erdoğan, "Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz." sözleriyle üçüncü yapımın aynı zamanda serinin finali olacağını ifade etti.

Böylece Vizontele'nin yıllar sonra yeniden sinemalara döneceği kesinleşirken hikayenin üçüncü filmle tamamlanmasının planlandığı ortaya çıktı.

YILLAR SONRA YENİDEN BEYAZ PERDEDE

İlk filmi 2001 yılında gösterime giren Vizontele, Anadolu'da televizyonun gelişiyle yaşanan değişimi mizahi ve duygusal bir anlatımla beyaz perdeye taşımıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile üstlendiği yapım, Türk sinemasının hafızalara kazınan filmlerinden biri haline gelmişti.

Seri, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba ile devam etmişti. Aradan geçen uzun yılların ardından hazırlanacak üçüncü film, izleyicilere bir kez daha Vizontele dünyasının kapılarını açacak. Ancak yeni yapımın oyuncu kadrosu ve hikayesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Yılmaz ErdoğanMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Bunu takan kim 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android