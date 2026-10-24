Kamil Fidan 7. dakikada kırmızı kart gördü, Ümraniyespor Sivasspor'u 4-0 yendi - Son Dakika
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Kamil Fidan 7. dakikada kırmızı kart gördü, Ümraniyespor Sivasspor'u 4-0 yendi

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Kamil Fidan 7. dakikada kırmızı kart gördü, Ümraniyespor Sivasspor\'u 4-0 yendi
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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 yendi. Sivasspor'da Kamil Fidan 7. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken Ümraniyespor'un golleri Berat Yılmaz, Alex Blanco, Glumac ve Melih Bostan'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Kamil Fidan, orta sahada Mustafa Arda'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yücel Büyük, kartın rengini değiştirerek Kamil'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10. dakikada Oğuzhan'ın topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Cihan topu çeldi. Pozisyonun takibini iyi yapan Burak Kapacak'ın sağ çaprazdan tamamlamak istediği meşin yuvarlak az farkla yakın direk dibinden auta gitti.

27. dakikada Blanco'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Glumac'ın kafayla çevirdiği topu Serkan ceza yayında bulunan Berat'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'nın sağından ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Hostikka, Serkan Göksu ile yaptığı duvar pası sonrası pasını içeri çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Berat'ın servisinde Blanco, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Blanco'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 3-0

79. dakikada Tunahan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Melih'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0

90+1. dakikada Clinton Duodu topsuz alanda Glumac'a yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Yücel Büyük, Egemen Savran, Anıl Çiftçi

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Kartal, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Tunahan Taşçı dk. 72), Andrej Djokanovic (Oğuzhan Aydoğan dk. 84), Alex Blanco (Melih Bostan dk. 72), Berat Yılmaz, Santeri Hostikka (Toheeb Kosoko dk. 72), Cebio Soukou (Atalay Babacan dk. 84)

Yedekler: Özgün Köklü, Batuhan Çakır, Burak Öksüz, Ali Yaşar, Kerem Şen

Teknik Sorumlu: Tolga Öztürk

Sivasspor: Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım (Clinton Duodu dk. 46), Mert Çelik, Musah Mohammed, Yusuf Kefkir, Charilaos Charisis (Emre Gökay dk. 68), Burak Kapacak, Oğuzhan Aksoy (Salih Kavrazlı dk. 84), Kamil Fidan, Valon Ethemi (Cihat Çelik dk. 68), Rey Manaj (Ebrima Ceesay dk. 68)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Albayrak, Osman Başkuyu, Turan Tuzlacık, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Berat Yılmaz (dk. 27), Alex Blanco (dk. 63), Tomislav Glumac (dk. 67), Melih Bostan (dk. 79) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Kamil Fidan (dk. 7), Clinton Duodu (dk. 90+1) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Toheeb Kosoko, Tomislav Glumac (Ümraniyespor), Musah Mohammed, Mert Çelik, İsmet Taşdemir (Teknik Direktör) (Sivasspor)

Kaynak: İHA
Berat YılmazSivassporTrendyolSporSon Dakika

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