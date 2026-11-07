Artı Değer Van Spor FK, Sivasspor'u 3-1 yenip üst üste üçüncü kez kazandı - Son Dakika
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Artı Değer Van Spor FK, Sivasspor'u 3-1 yenip üst üste üçüncü kez kazandı

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Artı Değer Van Spor FK, Sivasspor\'u 3-1 yenip üst üste üçüncü kez kazandı
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Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Artı Değer Van Spor FK, Ekenler Beton Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kazandı. Bu sonuçla Van Spor 16 puana çıkıp ateş hattından uzaklaşırken Sivasspor 13 puanda kalarak düşme potasında kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Artı Değer Van Spor FK, 14'üncü hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor'u da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçın 14'üncü dakikasında Kadir Seven, Van Spor'u öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan ev sahibi ekip, 59'uncu dakikada Mehmet Manış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Van Spor FK'da 81'inci dakikada sahneye çıkan Oliviera, skoru 3-0'a getirdi.

Konuk Sivasspor'un ise tek golünü 85'inci dakikada Manaj kaydetti. Van Spor FK bu sonucun ardından 16 puana yükselip ateş hattından iyice uzaklaştı. Sivasspor ise 13 puanla düşme potasında kaldı.

Kaynak: DHA
SivassporTrendyolSporVanSon Dakika

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