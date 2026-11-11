Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro - Son Dakika
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Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

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Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
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Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez'in 2019 yılında Lionel Messi ile çektirdiği fotoğraf, genç futbolcunun yıllar içindeki yükselişini gözler önüne serdi. O dönem Messi ile yan yana poz veren küçük çocuk, bugün Barcelona'nın önemli isimlerinden biri haline geldi. 23 yaşındaki İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 110 milyon euroya ulaşması, hikayeyi daha da dikkat çekici kıldı.

Futbol dünyasında bazı fotoğraflar, yıllar geçtikçe çok daha farklı bir anlam kazanıyor. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Fermin Lopez'in 2019 yılında Lionel Messi ile çektirdiği fotoğraf da bunlardan biri. Henüz çocuk yaşta olan Lopez, o gün dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Messi ile aynı kareye girdi. Aradan geçen 7 yılda ise kendi futbol kariyerinde büyük bir yükselişe imza atarak Barcelona'nın A takımına kadar uzanan bir yolculuk yaşadı.

2019'DA MESSI'NİN YANINDAKİ ÇOCUKTU

2019 yılında çekilen fotoğrafta Fermin Lopez, Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin yanında gülümseyerek poz veriyor. O dönem henüz 16 yaşında olan İspanyol futbolcu, yıllar sonra aynı kulübün formasını giyen dünyaca tanınan bir isme dönüştü.

Bir zamanlar Messi ile fotoğraf çektiren Lopez'in bugün Barcelona'da 7 numaralı formayı giymesi, futbolculuk yolculuğunun geldiği noktayı gösteriyor.

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

MESSI'Yİ ÖRNEK ALARAK BÜYÜDÜ

Fermin Lopez'in futbol hikayesi Barcelona'nın ünlü altyapısı La Masia'da şekillendi. 2016 yılında Barcelona altyapısına katılan genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda Linares Deportivo'ya kiralandı. Burada 12 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Lopez, Barcelona'ya dönüşünün ardından teknik direktör Xavi Hernandez'in gözüne girmeyi başardı.

2023 yazında Real Madrid'e karşı oynanan hazırlık maçında attığı golle adını duyuran İspanyol futbolcu, kısa sürede A takımda kendisine yer buldu. Lopez, daha önce verdiği bir röportajda Lionel Messi ve Andres Iniesta'yı çocukluğundan beri örnek aldığını da anlatmıştı.

PİYASA DEĞERİ 110 MİLYON EUROYA ULAŞTI

2019 yılında Messi ile fotoğraf çektiren Fermin Lopez, bugün Barcelona'nın 7 numaralı formasını taşıyor. Paylaşılan güncel Transfermarkt ekran görüntüsünde 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bir zamanlar hayranlık duyduğu Messi'nin yanında fotoğraf çektiren genç oyuncu, bugün Avrupa futbolunun en değerli orta saha isimleri arasında gösteriliyor. Yedi yıl arayla ortaya çıkan bu iki görüntü, Fermin Lopez'in çocukluk hayalinden profesyonel futbolun zirvesine uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Lionel MessiBarcelonaÇocukDünyaSporSon Dakika

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