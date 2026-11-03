Sivasspor, deplasmanda Vanspor FK ile 14. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, deplasmanda Vanspor FK ile 14. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde sürdürdü. Isınma, pas ve taktik çalışmalarının ardından karşılaşma 7 Kasım 2026 Cumartesi saat 13.30'da oynanacak.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 14. haftasında deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilen çalışmada, kırmızı-beyazlı takımın maç öncesi hazırlıklarına yönelik planlanan program uygulandı.
Sivasspor ile Vanspor FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig'in 14. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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