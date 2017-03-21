Son Dakika Antalyaspor Haberleri

09:41 Antalyaspor Yöneticisi Altıner: Şenol Güneş İşine Baksın Antalyaspor Yönetici Emin Altıner, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Başkan Ali Şafak Öztürk'ü eleştirmesine tepki gösterdi, "Şenol Güneş kendi takımıyla ilgilensin." dedi.

21:24 Antalyaspor Başkanı: Beşiktaş Bizimle Berabere Kaldığı İçin Sevindi Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, "Beşiktaş berabere kalıncı sevindi. İnşallah başka zaman yeneriz." dedi.

21:16 Samuel Eto'o Oyundan Çıkarılınca Sinirden Su Şişelerini Tekmeledi Antalyaspor'da Samuel Eto'o, Beşiktaş maçında teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınınca sinirlerine hakim olamayarak su şişelerini teklemedi.

17:39 Antalyaspor Asbaşkanı: Stadımız Dolsun Diye Biletleri Ucuz Yaptık Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Beşiktaş maçı biletlerinin ucuz olması için, "Stat dolsun diye ucuz yaptık, deplasman bileti de en fazla yüzde otuz fazla olabiliyor." dedi. Galatasaray bilet fiyatlarına tepki göstermişti.

20:03 Rıza Çalımbay: Türkiye'nin En İyi Takımı Beşiktaş Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de 19 Mart Pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledi.

22:21 Antalyaspor'un Beşiktaş Biletlerini 13 Liradan Satması G.Saraylıları Çıldırttı Antalyaspor, geçen hafta Galatasaray'a 130 lira fiyat çekip, bu haftaki Beşiktaş maçı için bilet fiyatlarını 13 lira yapınca Galatasaraylı taraftarlar çıldırdı.

10:59 Rıza Çalımbay: Ramon Motta Çöp Olmuş Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ramon Motta sinir krizi geçirdi. Kendini bırakmış, salmış. Kafasından ailevi sorunları çıkaramıyor. Çöp olmuş." dedi.

13:19 Eto'o, Doğum Gününde Yüzüne Pasta Atılınca Çıldırdı Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'nun yaş gününde takım arkadaşları yüzüne pasta attı, Kamerunlu futbolcu sinirlendi.

12:07 Antalyasporlu Ramon Motta, Ailevi Sorunları Nedeniyle Sinir Krizi Geçirdi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ramon Motta, ailevi sorunları nedeniyle sinir krizi geçirdi. Brezilyalı futbolcunun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

14:11 Antalyaspor-Galatasaray Maçının Dördüncü Hakemi Değişti Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Serkan Çınar, sakatlandığı için görev yapamayacak.

12:02 Akhisar Maçında Sarı Kart Gören Eto'o, Galatasaray Maçında Cezalı Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o, 6 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçında olmayacak.

18:08 Akhisar Belediyespor, Antalyaspor'u 3-0 Yendi Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

10:51 Antalyasporlu Futbolcu Deniz Kadah, Aracıyla Kaza Yaptı Antalyaspor'un golcü futbolcusu Deniz Kadah, antrenmana giderken aracıyla bariyerlere çarptı, kazayı hafif yarayla atlattı.

12:10 Antalyaspor'da Yeni Hedef, Karabükspor Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta istenmeyen olaylar yaşandığını, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

11:54 Samuel Eto'o'nun Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf, Beğeni Yağmuruna Tutuldu Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Türk bayraklı 3 balonun yer aldığı fotoğraf, kısa sürede 30 bin beğeni aldı.

08:51 Samuel Eto'o, Antalyaspor Tarihinin En Golcü Yabancı Oyuncusu Oldu Antalyaspor'da müthiş performans sergileyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, 48 maçta attığı 27 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oldu.

21:21 Antalyaspor'da Konyaspor Mesaisi Başladı Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

10:31 Antalyaspor'a Genç Kanat Oyuncusu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya Serie B takımlarından Perugia’da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean Armel Drole’u kadrosuna kattı.

09:53 Antalyaspor, 25 Yıl Sonra Aytemiz Alanyaspor'u Mağlup Etti Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor 25 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Galibiyet golleri ise Eto'o'dan geldi.

08:28 Fenerbahçe Maçındaki "Tecavüz Marşı" Nedeniyle Dava Açıldı Antalyaspor'un F.Bahçe'yi yendiği maçta çalınan ve Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanılan şarkı nedeniyle iki kişiye dava açıldı.

22:02 Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.

21:03 Antalyaspor, Gaziantepspor Maçı Hazırlıklarına Başladı Antalyaspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.

00:01 Antalyaspor Tesislerinin Açılışı Yapıldı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

21:22 Adanaspor'un Kamp Çalışmaları Başladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un, ligin ikinci bölümü için Antalya'nın turizm merkezi Belek'teki kamp çalışmaları başladı.

10:31 Antalyaspor'un 2016 Karnesi Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, ilk yarı da topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.

20:50 Rıza Çalımbay'dan Transfer Açıklaması: Anlaşma Tamam Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.

16:39 Antalyaspor'da Ahmet Aras'ın Sözleşmesi Fesih Edildi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ahmet Aras’ın sözleşmesini karşılıklı fesih etti.

20:32 Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

00:12 Eto'o İçin Çok Cazip Teklif Gelirse Düşünürüz" Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'yu takımda tutmak istediklerini ancak cazip bir teklif gelmesi durumunda transferi düşünebileceklerini söyledi.

19:33 Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak şehit ailelerine yardım maçına katılacak oyuncular belli oldu. Listese Mehmet Topal, Sneijder ve Oğuzhan gibi yıldızlar yer alıyor.

20:31 Antalyaspor, Kasımpaşa Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’a yenilen Antalyaspor, ilk devrenin son maçında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

13:25 Antalyaspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürüdürüyor Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Antalyaspor’da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.

07:40 Antalyaspor, Beşiktaş'ta Forma Şansı Bulamayan Kerim'i Kiralamak İstiyor Beşiktaş'ta bu sezon teknik direktör Şenol Güneş tarafından fazla forma şansı verilmeyen Kerim Frei'a, Trabzonspor'dan sonra Antalyaspor da talip oldu. Akdeniz ekibi genç oyuncuyu kiralamak istiyor.

15:49 Antalyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Aralık Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19:22 Antalyaspor'da, Fenerbahçe Mesaisi Başladı Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

15:36 Antalyaspor'a Devredilecek Spor Tesislerine Haciz Geldi Antalyaspor'a devredilmek üzere projelendirilen spor tesislerine, yapımı üstlenen firmaya ait borç nedeniyle icra geldi, jenaratör vinç ile söküldü.

21:07 Antalyaspor, Maçta Oyuncağını Kaybeden Miniğin Oyuncağını Buldu Antalyaspor-Adanaspor maçı sırasında oyuncağını kaybeden minik taraftarın oyuncağını, kulüp, Twitter'da yapılan paylaşımlar sonucunda buldu ve teslim etti.

20:40 Antalyaspor, Başakşehir Hazırlıklarına Başladı Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor’da maçın hazırlıkları başladı.

18:50 Antalyaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14:57 Eto'o'ya Giderken Yakalanan Genç, Gözyaşlarına Boğuldu Adanaspor maçının ardından Eto'o'nun yanına gitmek isterken polisler tarafından yakalanan 15 yaşındaki taraftar, gözyaşlarına hakim olamadı.

14:06 Samuel Eto'o, 10 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, vergi kaçırdığı iddiasıyla 10 yıl hapis ve 14 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

19:53 Antalyaspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklara başladı.

18:37 Antalyaspor Antrenmanı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan genel görüntü ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

22:55 Çalımbay: "İyi Mücadele Ederek Galibiyete Ulaştık" Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takım olarak Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını söyledi.

12:34 Antalyaspor, Trabzonspor Deplasmanında Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 41, toplamda ise 61. kez karşı karşıya gelecekler.

20:30 Antalyaspor Yönetimi Sakatlanan Futbolcusunu Ziyaret Etti Antalyaspor Kulüp Yönetimi ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçta ayağı kırılan Antalyasporlu futbolcu Burak Ünlü'yü hastanede ziyaret etti.

09:01 Samuel Eto'o, Sakatlığı Nedeniyle İlk Yarıyı Kapattı Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi için İngiltere'ye gitti.

20:29 Antalyaspor Antrenmanı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Taraftar grubunun futbolculara baklava ikramından detaylar Antrenmandan detaylar Antalyaspor antrenmanı.

12:18 Eto'o, Sakatlığı Sebebiyle Trabzonspor Maçında Oynayamayacak Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasına forma giyemeyecek.

22:08 Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

15:29 Eto'o Gençlerbirliği Maçında Penaltının Hangi Yöne Kullanılacağını Söyledi Samuel Eto'o, Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda İrfan Can Kahveci'nin topu atacağı köşeyi, kaleci Ferhat Kaplan'a gösterdi. Ferhat penaltıyı kurtardı.

20:10 Diego Angelo, Beşiktaş Maçında Ettiği Küfür Nedeniyle 1 Maç Men Cezası Aldı Antalyasporlu Diego Angelo, Beşiktaş maçının devre arasında hakeme söylediği 'F..k off' şeklindeki küfür nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

19:38 Rıza Çalımbay: Hasan Hilmi Öksüz'ün Söyledikleri İnanılmaz, Dava Açacağım Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski takımı Kasımpaşa'nın yöneticisi Hilmi Öksüz'ün "Rıza Hoca kendini Antalyaspor'a pazarlıyordu." sözlerini dava edeceğini söyledi.

18:52 Rıza Çalımbay: Aatif Chahechouhe'yu Kadroda Görmek İsterim Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aatif Chahechouhe için "Takımda görmeyi çok isteriz" şeklinde konuştu.

21:17 Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı Ligin son iki sırasını paylaşan Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ikinci yarıda buldukları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

20:36 Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Antalyaspor'un tekrar eski seviyeye dönmesi için biraz uğraşmamız gerekiyor.

16:07 Rıza Çalımbay Antalyaspor'a İmzayı Attı Antalyaspor, Jose Morais'in görevine son verilmesinin ardından anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı.

15:21 Antalyaspor'a 2 Dönem Transfer Yasağı Getirildi Antalyaspor'a Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi.

20:04 Antalyaspor'da Hedef 3 Puan Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

18:01 Antalyaspor'da Kadro Dışı Kalan Eto'o'nun Akıbeti Belli Oluyor Antalyaspor'un bugün yapılacak yönetim kurulunda Samuel Eto'o'nun bazı yöneticilerin yıldız futbolcunun affedilmesini, bazılarının da kadro dışı kalmasının devam etmesini isteyecek.

20:18 Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

21:52 Antalyaspor Maç Yaparken, Samuel Eto'o Tek Başına Antrenman Yaptı Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlı takımın Akhisar Belediyespor ile maç oynadığı saatlerde Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda tek başına antrenman yaptı.

09:27 Samuel Eto'o, Kadroda Düşünülmeyen Futbolcularla Antrenman Yaptı Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o, Devlet Su İşleri'ne ait sahada kadroda düşünülmeyen 7 futbolcuyla antrenman yaptı.

19:29 Samuel Eto'o Süresiz Kadro Dışı Bırakıldı Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

16:39 Eto'o: Siyahi Olduğum İçin Saygı Duymuyorlar, Ama Ben Bu Oyuna Gelmeyeceğim Samuel Eto'o, Antalya başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamalarına binaen, " 'Siyahi' olduğum için saygı duymuyorlardır. Ama ben bu oyuna gelerek bulunduğum seviyeden inmeyeceğim." dedi.

15:35 Antalyaspor, Son 15 Yılın En Kötü Başlangıcını Yaptı Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 3-2 yenilen Antalyaspor, son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

13:09 Antalyaspor'da Hedef, Galibiyet Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor'u yenerek kırmızı-beyazlı taraftarlara çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

21:49 Antalyaspor, Hazırlık Maçında Denizlispor'u Eto'o'nun 3 Golüyle Yendi Antalyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçını Samuel Eto'o'nun attığı 3 golle kazandı.

22:41 Samuel Eto'o Antrenmana Katılmadı, Çalışmayı Saha Dışından Takip Etti Samuel Eto'o, yönetimle yaptığı toplantı sonrasında antrenmana katılmayıp, çalışma yapan takım arkadaşlarını saha kenarından takip etti.

11:46 Antalyaspor, 11 Futbolcusunu Kapının Önüne Koydu Antalyaspor, Portekizli hocası Jose Morais'in kadroya almadığı 11 futbolcuya kararı bildirdi: Kulüp bulun, yardımcı olacağız.

14:52 Samuel Eto'o, İlk Kez Teknik Direktörün Kararıyla Oyundan Alındı Antalyaspor'da ikinci sezonunu geçiren Samuel Eto'o, Aytemiz Alanyaspor maçının 62'nci dakikasında yapılan değişiklik sonrası ilk defa teknik direktörün kararıyla oyundan alındı.

00:02 Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Antalyaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

16:19 Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın Cezası Belli Oldu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'a 2'şer maç ceza verirken, Fikret Oman, Ahmet Nur Çebi ve Samuel Eto'o'ya ceza gelmedi.

22:06 Antalyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

21:05 Eto'o Kaçırdığı Gollerden Dolayı Kendine Şınav Cezası Verdi Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, antrenmanda kaçırdığı gollerin ardından kendisine şınav cezası verdi.

10:58 Antalyaspor Yöneticisi Terzioğlu: Eto'o'nun Takımda Kalmasını İstiyoruz Antalyaspor'da, As Başkan ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, ayrılığı gündeme gelen Eto'o'nun takımda kalmasını istediklerini söyledi.

16:21 Antalyaspor'un Eto'o ile Olan Sözleşmesi Talimatlara Aykırı Çıktı Antalyaspor'un Eto'o ile yaptığı sözleşmede 3. sahısların olması nedeniyle 2015 senesinde çıkan talimatlara aykırı bulunması sonucu geçersiz olabileceği ortaya çıktı.

10:40 Antalyaspor, Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı İstiyor Antalyaspor, Galatasaray'dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Tarık Çamdal'ı ücretinin yarısını vererek transfer etmek istiyor.

15:55 Antalyaspor, Borussia Dortmund'tan Emre Mor'u Kiralamak İstiyor Antalyaspor, A Milli takımda yıldızı parlayan Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamak için Borussia Dortmud'a teklif yapacak.

21:00 Antalyaspor Kulübü, Fikret Orman'ın Eto'o Açıklamalarına Cevap Verdi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Eto'o ile ilgili yaptığı söylemlere ilişkin, Antalyaspor resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.