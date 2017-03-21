Son Dakika Antalyaspor Haberleri

- 21.03.2017 21 Mar 09:41 Antalyaspor Yöneticisi Altıner: Şenol Güneş İşine Baksın
Antalyaspor Yönetici Emin Altıner, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Başkan Ali Şafak Öztürk'ü eleştirmesine tepki gösterdi, "Şenol Güneş kendi takımıyla ilgilensin." dedi.
- 19.03.2017 19 Mar 21:24 Antalyaspor Başkanı: Beşiktaş Bizimle Berabere Kaldığı İçin Sevindi
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, "Beşiktaş berabere kalıncı sevindi. İnşallah başka zaman yeneriz." dedi.
- 19.03.2017 19 Mar 21:16 Samuel Eto'o Oyundan Çıkarılınca Sinirden Su Şişelerini Tekmeledi
Antalyaspor'da Samuel Eto'o, Beşiktaş maçında teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınınca sinirlerine hakim olamayarak su şişelerini teklemedi.
- 15.03.2017 15 Mar 17:39 Antalyaspor Asbaşkanı: Stadımız Dolsun Diye Biletleri Ucuz Yaptık
Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Beşiktaş maçı biletlerinin ucuz olması için, "Stat dolsun diye ucuz yaptık, deplasman bileti de en fazla yüzde otuz fazla olabiliyor." dedi. Galatasaray bilet fiyatlarına tepki göstermişti.
- 14.03.2017 14 Mar 20:03 Rıza Çalımbay: Türkiye'nin En İyi Takımı Beşiktaş
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de 19 Mart Pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledi.
- 13.03.2017 13 Mar 22:21 Antalyaspor'un Beşiktaş Biletlerini 13 Liradan Satması G.Saraylıları Çıldırttı
Antalyaspor, geçen hafta Galatasaray'a 130 lira fiyat çekip, bu haftaki Beşiktaş maçı için bilet fiyatlarını 13 lira yapınca Galatasaraylı taraftarlar çıldırdı.
- 13.03.2017 13 Mar 10:59 Rıza Çalımbay: Ramon Motta Çöp Olmuş
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ramon Motta sinir krizi geçirdi. Kendini bırakmış, salmış. Kafasından ailevi sorunları çıkaramıyor. Çöp olmuş." dedi.
- 12.03.2017 12 Mar 21:12 Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yendi
Süper Lig'de Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
- 10.03.2017 10 Mar 13:19 Eto'o, Doğum Gününde Yüzüne Pasta Atılınca Çıldırdı
Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'nun yaş gününde takım arkadaşları yüzüne pasta attı, Kamerunlu futbolcu sinirlendi.
- 10.03.2017 10 Mar 12:07 Antalyasporlu Ramon Motta, Ailevi Sorunları Nedeniyle Sinir Krizi Geçirdi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ramon Motta, ailevi sorunları nedeniyle sinir krizi geçirdi. Brezilyalı futbolcunun hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.
- 06.03.2017 06 Mar 21:40 M'Billa'nın Attığı Golde Chedjou'ya Faul Olduğu Yönünde İtirazlar Yapıldı
M'Billa'nın Chedjou'dan topu kaparak attığı golde faul olup olmadığına dair itirazlar geceye damgasını vurdu.
- 04.03.2017 04 Mar 14:11 Antalyaspor-Galatasaray Maçının Dördüncü Hakemi Değişti
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Serkan Çınar, sakatlandığı için görev yapamayacak.
- 26.02.2017 26 Şub 12:02 Akhisar Maçında Sarı Kart Gören Eto'o, Galatasaray Maçında Cezalı
Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o, 6 Mart'ta oynanacak Galatasaray maçında olmayacak.
- 25.02.2017 25 Şub 18:08 Akhisar Belediyespor, Antalyaspor'u 3-0 Yendi
Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Akhisar Belediyespor sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
- 22.02.2017 22 Şub 10:51 Antalyasporlu Futbolcu Deniz Kadah, Aracıyla Kaza Yaptı
Antalyaspor'un golcü futbolcusu Deniz Kadah, antrenmana giderken aracıyla bariyerlere çarptı, kazayı hafif yarayla atlattı.
- 16.02.2017 16 Şub 12:10 Antalyaspor'da Yeni Hedef, Karabükspor
Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta istenmeyen olaylar yaşandığını, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.
- 11.02.2017 11 Şub 11:54 Samuel Eto'o'nun Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf, Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'nun sosyal medya hesabından paylaştığı Türk bayraklı 3 balonun yer aldığı fotoğraf, kısa sürede 30 bin beğeni aldı.
- 04.02.2017 04 Şub 08:51 Samuel Eto'o, Antalyaspor Tarihinin En Golcü Yabancı Oyuncusu Oldu
Antalyaspor'da müthiş performans sergileyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, 48 maçta attığı 27 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oldu.
- 02.02.2017 02 Şub 21:21 Antalyaspor'da Konyaspor Mesaisi Başladı
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
- 30.01.2017 30 Oca 10:31 Antalyaspor'a Genç Kanat Oyuncusu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya Serie B takımlarından Perugia’da forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean Armel Drole’u kadrosuna kattı.
- 29.01.2017 29 Oca 09:53 Antalyaspor, 25 Yıl Sonra Aytemiz Alanyaspor'u Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor 25 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Galibiyet golleri ise Eto'o'dan geldi.
- 21.01.2017 21 Oca 08:28 Fenerbahçe Maçındaki "Tecavüz Marşı" Nedeniyle Dava Açıldı
Antalyaspor'un F.Bahçe'yi yendiği maçta çalınan ve Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanılan şarkı nedeniyle iki kişiye dava açıldı.
- 17.01.2017 17 Oca 22:02 Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
- 12.01.2017 12 Oca 08:55 Fransız Ekibi Lille, Samuel Eto'o İçin Devreye Girdi
Fransız basını, Lille'in Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o için transfer temasında bulunduğunu yazdı.
- 10.01.2017 10 Oca 21:03 Antalyaspor, Gaziantepspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Antalyaspor, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
- 08.01.2017 08 Oca 00:01 Antalyaspor Tesislerinin Açılışı Yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Antalyaspor tesislerinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi.
- 02.01.2017 02 Oca 21:22 Adanaspor'un Kamp Çalışmaları Başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un, ligin ikinci bölümü için Antalya'nın turizm merkezi Belek'teki kamp çalışmaları başladı.
- 31.12.2016 31 Ara 10:31 Antalyaspor'un 2016 Karnesi
Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonuna kötü başlangıç yapan Antalyaspor, ilk yarı da topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladı.
- 28.12.2016 28 Ara 08:31 Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: Salih Dursun'la Anlaştık
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Salih Dursun'la anlaştıklarını duyurdu.
- 27.12.2016 27 Ara 20:50 Rıza Çalımbay'dan Transfer Açıklaması: Anlaşma Tamam
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.
- 23.12.2016 23 Ara 16:39 Antalyaspor'da Ahmet Aras'ın Sözleşmesi Fesih Edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ahmet Aras’ın sözleşmesini karşılıklı fesih etti.
- 23.12.2016 23 Ara 16:26 Antalyaspor, Ahmet Aras ile Yollarını Ayırdı
Antalyaspor, forvet oyuncusu Ahmet Aras'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
- 22.12.2016 22 Ara 20:32 Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- 22.12.2016 22 Ara 00:12 Eto'o İçin Çok Cazip Teklif Gelirse Düşünürüz"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'yu takımda tutmak istediklerini ancak cazip bir teklif gelmesi durumunda transferi düşünebileceklerini söyledi.
- 21.12.2016 21 Ara 19:33 Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu
Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak şehit ailelerine yardım maçına katılacak oyuncular belli oldu. Listese Mehmet Topal, Sneijder ve Oğuzhan gibi yıldızlar yer alıyor.
- 20.12.2016 20 Ara 20:31 Antalyaspor, Kasımpaşa Hazırlıklarına Ara Vermeden Başladı
Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’a yenilen Antalyaspor, ilk devrenin son maçında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
- 17.12.2016 17 Ara 13:25 Antalyaspor, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürüdürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Antalyaspor’da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor.
- 17.12.2016 17 Ara 07:40 Antalyaspor, Beşiktaş'ta Forma Şansı Bulamayan Kerim'i Kiralamak İstiyor
Beşiktaş'ta bu sezon teknik direktör Şenol Güneş tarafından fazla forma şansı verilmeyen Kerim Frei'a, Trabzonspor'dan sonra Antalyaspor da talip oldu. Akdeniz ekibi genç oyuncuyu kiralamak istiyor.
- 10.12.2016 10 Ara 15:49 Antalyaspor'da Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Aralık Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
- 06.12.2016 06 Ara 19:22 Antalyaspor'da, Fenerbahçe Mesaisi Başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
- 01.12.2016 01 Ara 15:36 Antalyaspor'a Devredilecek Spor Tesislerine Haciz Geldi
Antalyaspor'a devredilmek üzere projelendirilen spor tesislerine, yapımı üstlenen firmaya ait borç nedeniyle icra geldi, jenaratör vinç ile söküldü.
- 30.11.2016 30 Kas 21:07 Antalyaspor, Maçta Oyuncağını Kaybeden Miniğin Oyuncağını Buldu
Antalyaspor-Adanaspor maçı sırasında oyuncağını kaybeden minik taraftarın oyuncağını, kulüp, Twitter'da yapılan paylaşımlar sonucunda buldu ve teslim etti.
- 28.11.2016 28 Kas 20:40 Antalyaspor, Başakşehir Hazırlıklarına Başladı
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor’da maçın hazırlıkları başladı.
- 28.11.2016 28 Kas 18:50 Antalyaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 27.11.2016 27 Kas 14:57 Eto'o'ya Giderken Yakalanan Genç, Gözyaşlarına Boğuldu
Adanaspor maçının ardından Eto'o'nun yanına gitmek isterken polisler tarafından yakalanan 15 yaşındaki taraftar, gözyaşlarına hakim olamadı.
- 24.11.2016 24 Kas 14:06 Samuel Eto'o, 10 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, vergi kaçırdığı iddiasıyla 10 yıl hapis ve 14 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
- 22.11.2016 22 Kas 19:53 Antalyaspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklara başladı.
- 22.11.2016 22 Kas 18:37 Antalyaspor Antrenmanı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan genel görüntü ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
- 21.11.2016 21 Kas 22:55 Çalımbay: "İyi Mücadele Ederek Galibiyete Ulaştık"
Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takım olarak Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını söyledi.
- 21.11.2016 21 Kas 22:12 Trabzonspor, Avni Aker'deki Son Maçında Antalyaspor'a 1-0 Yenildi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Avni Aker'deki son maçında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.
- 20.11.2016 20 Kas 12:34 Antalyaspor, Trabzonspor Deplasmanında
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 41, toplamda ise 61. kez karşı karşıya gelecekler.
- 18.11.2016 18 Kas 20:30 Antalyaspor Yönetimi Sakatlanan Futbolcusunu Ziyaret Etti
Antalyaspor Kulüp Yönetimi ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçta ayağı kırılan Antalyasporlu futbolcu Burak Ünlü'yü hastanede ziyaret etti.
- 18.11.2016 18 Kas 09:01 Samuel Eto'o, Sakatlığı Nedeniyle İlk Yarıyı Kapattı
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi için İngiltere'ye gitti.
- 15.11.2016 15 Kas 20:29 Antalyaspor Antrenmanı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Taraftar grubunun futbolculara baklava ikramından detaylar Antrenmandan detaylar Antalyaspor antrenmanı.
- 10.11.2016 10 Kas 12:18 Eto'o, Sakatlığı Sebebiyle Trabzonspor Maçında Oynayamayacak
Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasına forma giyemeyecek.
- 09.11.2016 09 Kas 22:08 Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
- 06.11.2016 06 Kas 15:29 Eto'o Gençlerbirliği Maçında Penaltının Hangi Yöne Kullanılacağını Söyledi
Samuel Eto'o, Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda İrfan Can Kahveci'nin topu atacağı köşeyi, kaleci Ferhat Kaplan'a gösterdi. Ferhat penaltıyı kurtardı.
- 03.11.2016 03 Kas 17:28 TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor'a Verilen 2 Dönem Transfer Yasağını Kaldırdı
TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un 2 dönemlik transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
- 31.10.2016 31 Eki 22:19 Antalyaspor Deplasmanda Kayserispor'u 1-0 Yendi ve Ligde İlk Kez Kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
- 27.10.2016 27 Eki 20:10 Diego Angelo, Beşiktaş Maçında Ettiği Küfür Nedeniyle 1 Maç Men Cezası Aldı
Antalyasporlu Diego Angelo, Beşiktaş maçının devre arasında hakeme söylediği 'F..k off' şeklindeki küfür nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
- 25.10.2016 25 Eki 19:38 Rıza Çalımbay: Hasan Hilmi Öksüz'ün Söyledikleri İnanılmaz, Dava Açacağım
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski takımı Kasımpaşa'nın yöneticisi Hilmi Öksüz'ün "Rıza Hoca kendini Antalyaspor'a pazarlıyordu." sözlerini dava edeceğini söyledi.
- 19.10.2016 19 Eki 18:52 Rıza Çalımbay: Aatif Chahechouhe'yu Kadroda Görmek İsterim
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aatif Chahechouhe için "Takımda görmeyi çok isteriz" şeklinde konuştu.
- 17.10.2016 17 Eki 21:17 Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Ligin son iki sırasını paylaşan Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ikinci yarıda buldukları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
- 11.10.2016 11 Eki 20:36 Antalyaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Antalyaspor'un tekrar eski seviyeye dönmesi için biraz uğraşmamız gerekiyor.
- 08.10.2016 08 Eki 16:07 Rıza Çalımbay Antalyaspor'a İmzayı Attı
Antalyaspor, Jose Morais'in görevine son verilmesinin ardından anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay'la sözleşme imzaladı.
- 08.10.2016 08 Eki 08:25 Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın Yardımcısı Oldu
Antalyaspor'la anlaşan Rıza Çalımbay, Servet Çetin'le birlikte çalışacağını duyurdu.
- 07.10.2016 07 Eki 17:14 Antalyaspor, Teknik Direktörlü Görevi İçin Rıza Çalımbay ile Anlaştı
Jose Morais'le yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğuna deneyimli hoca Rıza Çalımbay'ı getirdi.
- 29.09.2016 29 Eyl 15:21 Antalyaspor'a 2 Dönem Transfer Yasağı Getirildi
Antalyaspor'a Oktay Delibalta transferinde yaşanan süreç ile alakalı 2 dönem transfer yasağı getirildi.
- 29.09.2016 29 Eyl 14:50 Antalyaspor'da Samuel Eto'o Affedildi
Antalyaspor yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o'yu affetti.
- 27.09.2016 27 Eyl 20:04 Antalyaspor'da Hedef 3 Puan
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
- 27.09.2016 27 Eyl 18:01 Antalyaspor'da Kadro Dışı Kalan Eto'o'nun Akıbeti Belli Oluyor
Antalyaspor'un bugün yapılacak yönetim kurulunda Samuel Eto'o'nun bazı yöneticilerin yıldız futbolcunun affedilmesini, bazılarının da kadro dışı kalmasının devam etmesini isteyecek.
- 26.09.2016 26 Eyl 20:18 Antalyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
- 23.09.2016 23 Eyl 21:52 Antalyaspor Maç Yaparken, Samuel Eto'o Tek Başına Antrenman Yaptı
Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlı takımın Akhisar Belediyespor ile maç oynadığı saatlerde Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda tek başına antrenman yaptı.
- 22.09.2016 22 Eyl 09:27 Samuel Eto'o, Kadroda Düşünülmeyen Futbolcularla Antrenman Yaptı
Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan Samuel Eto'o, Devlet Su İşleri'ne ait sahada kadroda düşünülmeyen 7 futbolcuyla antrenman yaptı.
- 20.09.2016 20 Eyl 19:29 Samuel Eto'o Süresiz Kadro Dışı Bırakıldı
Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.
- 20.09.2016 20 Eyl 16:39 Eto'o: Siyahi Olduğum İçin Saygı Duymuyorlar, Ama Ben Bu Oyuna Gelmeyeceğim
Samuel Eto'o, Antalya başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamalarına binaen, " 'Siyahi' olduğum için saygı duymuyorlardır. Ama ben bu oyuna gelerek bulunduğum seviyeden inmeyeceğim." dedi.
- 17.09.2016 17 Eyl 15:35 Antalyaspor, Son 15 Yılın En Kötü Başlangıcını Yaptı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 3-2 yenilen Antalyaspor, son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı.
- 16.09.2016 16 Eyl 20:55 Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Antalyaspor'u 3-2 Yendi
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, kendi evinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
- 16.09.2016 16 Eyl 16:31 Eto'o'dan Ronaldo'ya: Ballons d'Or'u Kazandı Diye Bunları Söyleyemez
Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'nın eski yıldızı Xavi için yapmış olduğu eleştirilere cevap verdi.
- 11.09.2016 11 Eyl 22:28 Atiker Konyaspor Deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 Yendi
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
- 10.09.2016 10 Eyl 13:09 Antalyaspor'da Hedef, Galibiyet
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor'u yenerek kırmızı-beyazlı taraftarlara çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.
- 08.09.2016 08 Eyl 15:57 Barcelona Futbol Okulları Direktörü David Badia, Antalyaspor'a Transfer Oldu
Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörü David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti.
- 04.09.2016 04 Eyl 21:49 Antalyaspor, Hazırlık Maçında Denizlispor'u Eto'o'nun 3 Golüyle Yendi
Antalyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçını Samuel Eto'o'nun attığı 3 golle kazandı.
- 01.09.2016 01 Eyl 22:41 Samuel Eto'o Antrenmana Katılmadı, Çalışmayı Saha Dışından Takip Etti
Samuel Eto'o, yönetimle yaptığı toplantı sonrasında antrenmana katılmayıp, çalışma yapan takım arkadaşlarını saha kenarından takip etti.
- 30.08.2016 30 Ağu 11:46 Antalyaspor, 11 Futbolcusunu Kapının Önüne Koydu
Antalyaspor, Portekizli hocası Jose Morais'in kadroya almadığı 11 futbolcuya kararı bildirdi: Kulüp bulun, yardımcı olacağız.
- 28.08.2016 28 Ağu 14:52 Samuel Eto'o, İlk Kez Teknik Direktörün Kararıyla Oyundan Alındı
Antalyaspor'da ikinci sezonunu geçiren Samuel Eto'o, Aytemiz Alanyaspor maçının 62'nci dakikasında yapılan değişiklik sonrası ilk defa teknik direktörün kararıyla oyundan alındı.
- 27.08.2016 27 Ağu 00:02 Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Antalyaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
- 25.08.2016 25 Ağu 16:19 Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın Cezası Belli Oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'a 2'şer maç ceza verirken, Fikret Oman, Ahmet Nur Çebi ve Samuel Eto'o'ya ceza gelmedi.
- 23.08.2016 23 Ağu 22:06 Antalyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
- 23.08.2016 23 Ağu 21:05 Eto'o Kaçırdığı Gollerden Dolayı Kendine Şınav Cezası Verdi
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, antrenmanda kaçırdığı gollerin ardından kendisine şınav cezası verdi.
- 23.08.2016 23 Ağu 17:36 Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya Sevk Edildi
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.
- 22.08.2016 22 Ağu 10:58 Antalyaspor Yöneticisi Terzioğlu: Eto'o'nun Takımda Kalmasını İstiyoruz
Antalyaspor'da, As Başkan ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, ayrılığı gündeme gelen Eto'o'nun takımda kalmasını istediklerini söyledi.
- 21.08.2016 21 Ağu 23:56 Antalyaspor ile Osmanlıspor 0-0 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Osmanlıspor 0-0 berabere kaldı.
- 20.08.2016 20 Ağu 16:21 Antalyaspor'un Eto'o ile Olan Sözleşmesi Talimatlara Aykırı Çıktı
Antalyaspor'un Eto'o ile yaptığı sözleşmede 3. sahısların olması nedeniyle 2015 senesinde çıkan talimatlara aykırı bulunması sonucu geçersiz olabileceği ortaya çıktı.
- 19.08.2016 19 Ağu 19:11 Eto'o PFDK'nın Kararıyla İlgili Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yaptı
Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Eto'o, PFDK'ya sevk edilmesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
- 19.08.2016 19 Ağu 16:08 TFF, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Samuel Eto'o'yu PFDK'ya Sevk Etti
TFF, Eto'o'yu izinsiz transfer görüşmesi yapması sebebiyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'yle birlikte PFDK'ya sevk etti.
- 17.08.2016 17 Ağu 10:40 Antalyaspor, Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı İstiyor
Antalyaspor, Galatasaray'dan yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Tarık Çamdal'ı ücretinin yarısını vererek transfer etmek istiyor.
- 16.08.2016 16 Ağu 15:55 Antalyaspor, Borussia Dortmund'tan Emre Mor'u Kiralamak İstiyor
Antalyaspor, A Milli takımda yıldızı parlayan Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamak için Borussia Dortmud'a teklif yapacak.
- 08.08.2016 08 Ağu 21:00 Antalyaspor Kulübü, Fikret Orman'ın Eto'o Açıklamalarına Cevap Verdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Eto'o ile ilgili yaptığı söylemlere ilişkin, Antalyaspor resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.
- 05.08.2016 05 Ağu 12:53 Antalyaspor, Tb2l'de Mücadele Edecek
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni kurdukları basketbol şubesinin Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele edeceğini belirtti.