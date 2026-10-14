Kayserispor, Antalyaspor\'u deplasmanda 4-0 yenerek ligde 8. galibiyetine ulaştı

Kayserispor, Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ligde 8. galibiyetine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezon 8. galibiyetini elde etti. Ligde 10 hafta sonunda 25 puana ulaşan Kayserispor, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kayserispor, bu sezon 8. galibiyetini elde etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1 maçtan ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Ligde geride kalan 10 haftanın sonunda 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 25 puan topladı.
Deplasmanda yenilgi almadan hedefine adım adım ilerleyen Kayserispor, ligin 11.haftasında sahasında Batman Petrospor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı ve aldığı sonuçlar şu şekilde;
"1.Hafta Vanspor 0-2 Kayserispor, 3.Hafta Iğdır FK 0-1 Kayserispor, 5.Hafta Karagümrük 1-1 Kayserispor, 6.Hafta Esenler Erokspor 0-3 Kayserispor, 8.Hafta Mardin 1969 Spor 0-1 Kayserispor, 10.Hafta Antalyaspor 0-4 Kayserispor."
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