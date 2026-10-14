Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı

İstanbul'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

SEL SULARI TOPRAĞI TEM’E TAŞIDI

Kartal'da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal- Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı.

Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan bölgede yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.