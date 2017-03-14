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Son Dakika Kayserispor

Son Dakika Kayserispor Haberleri

Son dakika Kayserispor haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son kayserispor haberleri anında burada.

  • 14.03.2017 14 Mar 18:40 Barcelona, Denemeye Aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e Hayran Kaldı Barcelona, Denemeye Aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e Hayran Kaldı

    Barcelona, geçen ay denemeye aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e hayran kaldı. Yetkililer yıldız adayı için 'üstün futbol zekasına sahip' raporu verdi.

  • 13.03.2017 13 Mar 10:30 Kayserispor'un 3 Büyüklere Karşı Performansı, Caps'lere Konu Oldu Kayserispor'un 3 Büyüklere Karşı Performansı, Caps'lere Konu Oldu

    Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor, dün Beşiktaş'a gösterdiği karşı gösterdiği performansın ardından sosyal medyada caps çılgınlığı başlattı.

  • 12.03.2017 12 Mar 20:55 Beşiktaş, Kayserispor'la 2-2 Berabere Kaldı Beşiktaş, Kayserispor'la 2-2 Berabere Kaldı

    Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

  • 02.03.2017 02 Mar 23:57 Mehmet Özhaseki: Hakem Ümit Öztürk'ün Yaptıkları Yanına Kalmayacak Mehmet Özhaseki: Hakem Ümit Öztürk'ün Yaptıkları Yanına Kalmayacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Ümit Öztürk için, "O arkadaşın yaptığı kötülükler karşılık bulacak, kimsenin yanına kalmayacak." dedi.

  • 02.03.2017 02 Mar 22:58 Advocaat, Kayserispor Maçının Ardından Toplantıyı Soru Almadan Terk Etti Advocaat, Kayserispor Maçının Ardından Toplantıyı Soru Almadan Terk Etti

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de Dick Advocaat, basın toplantısını soru almadan terk etti.

  • 02.03.2017 02 Mar 21:36 Fenerbahçe'nin Attığı Gol Kayseri'yi Karıştırdı Fenerbahçe'nin Attığı Gol Kayseri'yi Karıştırdı

    Fenerbahçe'nin Kayserispor'a attığı gol çok tartışıldı. Kayserisporlu oyuncular topun hareket halinde kullanıldığını savundu fakat hakem kararını golden yana kullandı.

  • 02.03.2017 02 Mar 19:20 Deniz Türüç: Hangi Milli Takım Önce Ararsa Onu Seçeceğim Deniz Türüç: Hangi Milli Takım Önce Ararsa Onu Seçeceğim

    Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Deniz Türüç, milli takım ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hollanda veya Türkiye'den ilk kim beni ararsa o milli takımda oynayacağım." dedi.

  • 02.03.2017 02 Mar 17:50 120 Bin Lira İçin Galatasaray'ın Almadığı Emre Demir, Barcelona'ya Gitti 120 Bin Lira İçin Galatasaray'ın Almadığı Emre Demir, Barcelona'ya Gitti

    Galatasaray'ın 120 bin lirayı çok gördüğü için transfer etmediği Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti. Emre eğer beğenilirse Katalan ekibiyle masaya oturacak.

  • 24.02.2017 24 Şub 20:53 Süper Lig'de Kayserispor Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 Yendi Süper Lig'de Kayserispor Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 Yendi

    Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

  • 24.02.2017 24 Şub 19:38 Kayserisporlu Welliton, Santra Yapmadan Önce Sahada Telefon Buldu Kayserisporlu Welliton, Santra Yapmadan Önce Sahada Telefon Buldu

    Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı öncesi santra yapmaya hazırlanan Welliton, santra noktasının ortasında telefon buldu.

  • 13.02.2017 13 Şub 09:34 Galatasaray - Kayserispor Maçı Caps'leri Sosyal Medyayı Salladı Galatasaray - Kayserispor Maçı Caps'leri Sosyal Medyayı Salladı

    Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği karşılaşma sonrasında yapılan caps'ler, sosyal medyada gündeme oturdu.

  • 29.01.2017 29 Oca 20:55 Süper Lig'de Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a 4-1 Yenildi Süper Lig'de Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a 4-1 Yenildi

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.

  • 26.01.2017 26 Oca 19:01 Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı Kiralamak İstiyor Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı Kiralamak İstiyor

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Veli Kavlak'ı kiralamak istiyor.

  • 21.01.2017 21 Oca 17:00 Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu

    Kayserisporlu Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı, Sergen Yalçın'ı kahretti.

  • 20.01.2017 20 Oca 01:20 Kayserispor'da Transfer Yasağı Kalktı Kayserispor'da Transfer Yasağı Kalktı

    Kayserispor Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

  • 19.01.2017 19 Oca 19:33 Kayserispor'da 6 Transfer Kayserispor'da 6 Transfer

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ara transfer döneminde 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

  • 17.01.2017 17 Oca 14:24 Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welliton'u Kadro Dışı Bıraktı Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welliton'u Kadro Dışı Bıraktı

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 16 maçta 6 gol atan futbolcusu Welliton'u Boluspor karşılaşması öncesinde kadro dışı bıraktı.

  • 14.01.2017 14 Oca 18:51 Sergen Yalçın: 'Camia Olarak Zor Bir Süreçten Geçiyoruz' Sergen Yalçın: "Camia Olarak Zor Bir Süreçten Geçiyoruz"

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, camia olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

  • 12.01.2017 12 Oca 09:10 Sergen Yalçın'ın İstediği Varela, Terörü Gerekçe Göstererek Teklifi Reddetti Sergen Yalçın'ın İstediği Varela, Terörü Gerekçe Göstererek Teklifi Reddetti

    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istediği Porto'lu Varela, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını gerekçe göstererek teklifi kabul etmedi.

  • 10.01.2017 10 Oca 20:37 Kayserispor'da Sergen Yalçın, Porto'dan Varela'yı Kadrosuna Katacak Kayserispor'da Sergen Yalçın, Porto'dan Varela'yı Kadrosuna Katacak

    Kayserispor'un başına gelen teknik direktör Sergen Yalçın, Porto'dan Sylvestre Varela'yı kadrosuna katarak bombayı patlatmak istiyor.

  • 09.01.2017 09 Oca 23:43 Kayserispor'un Antalya Kampı Kayserispor'un Antalya Kampı

    Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

  • 05.01.2017 05 Oca 18:05 Kayserispor'da Transfer Çalışmaları Kayserispor'da Transfer Çalışmaları

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tespitleri sonucu, kulübü daha yukarı çekebilecek şehre ve prensiplere uygun oyuncuların transferi konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde...

  • 04.01.2017 04 Oca 16:47 Sergen Yalçın, Kayserispor'la Anlaştı Sergen Yalçın, Kayserispor'la Anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'la sözleşme imzaladı.

  • 02.01.2017 02 Oca 18:15 Kayserispor'da Genel Kurula Doğru Kayserispor'da Genel Kurula Doğru

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kısa süre içerisinde yapılması planlanan olağanüstü kongrede, kulübün eski yöneticilerinden Erol Bedir'in başkanlığındaki yönetimin göreve getirilmesinin planlandığı bildirildi.

  • 26.12.2016 26 Ara 13:35 Kayserisporlu Nakoulma, Alacaklarını Gerekçe Göstererek Sözleşmesini Feshetti Kayserisporlu Nakoulma, Alacaklarını Gerekçe Göstererek Sözleşmesini Feshetti

    Kayserispor'un Burkina Fasolu oyuncusu Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

  • 24.12.2016 24 Ara 13:56 Kayserispor'da Yeni Başkan Ahmet Yıldız Oldu Kayserispor'da Yeni Başkan Ahmet Yıldız Oldu

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.

  • 24.12.2016 24 Ara 10:28 Kayserispor Çıkış Peşinde Kayserispor Çıkış Peşinde

    Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın konuk edecekleri Kardemir Karabükspor'u yenerek, lige verilecek araya iyi şekilde girmek istediklerini söyledi.

  • 22.12.2016 22 Ara 19:28 Maçın Ardından Maçın Ardından

    Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

  • 22.12.2016 22 Ara 19:00 Ertuğrul Seçme: 'Güzel Mücadele Ettik' Ertuğrul Seçme: "Güzel Mücadele Ettik"

    Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Güzel mücadele ettik" dedi.

  • 22.12.2016 22 Ara 18:08 Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat

    Kayserisporlu taraftarlar, Adanaspor maçındaki performansı nedeniyle Umut Bulut'a "Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin." şeklinde kötü tezahüratta bulundu.

  • 21.12.2016 21 Ara 19:33 Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu

    Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak şehit ailelerine yardım maçına katılacak oyuncular belli oldu. Listese Mehmet Topal, Sneijder ve Oğuzhan gibi yıldızlar yer alıyor.

  • 29.11.2016 29 Kas 20:39 Umut Bulut, Boluspor Karşısında Kayserispor Formasıyla İlk Golünü Attı Umut Bulut, Boluspor Karşısında Kayserispor Formasıyla İlk Golünü Attı

    Kayserispor'da Umut Bulut, Boluspor karşısında Galatasaray'dan transfer olduğundan beri ilk kez golle tanıştı ve şeytanın bacağını kırdı.

  • 25.11.2016 25 Kas 23:15 Hakan Mutlu: 'Hakem Adına Kötü Bir Geceydi' Hakan Mutlu: "Hakem Adına Kötü Bir Geceydi"

    Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-0 yenilen Kayserispor’da Teknik Direktör Hakan Mutlu, “Yediğimiz goller haricinde pozisyon vermedik ama ne yazık ki sahada çok kritik kararlar vardı.

  • 09.11.2016 09 Kas 21:27 Mamur'un Kutlu'dan Özür Dilediği İddiası Mamur'un Kutlu'dan Özür Dilediği İddiası

    Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulüp başkanı Recep Mamur'un kendisinden özür dilemesi sonrasında istifa kararından vazgeçtiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.

  • 06.11.2016 06 Kas 18:29 Hakan Kutlu, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı Hakan Kutlu, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı

    Osmanlıspor maçında son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

  • 06.11.2016 06 Kas 18:02 Osmanlıspor, Kayserispor ile 90+1'de Attığı Golle 1-1 Berabere Kaldı Osmanlıspor, Kayserispor ile 90+1'de Attığı Golle 1-1 Berabere Kaldı

    UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Osmanlıspor, Kayserispor karşısında 1 puanı 90+1'de attığı golle kurtardı. Maç 1-1 sona erdi.

  • 31.10.2016 31 Eki 23:29 Umut Bulut, 9 Hafta Sonra Kaleye İsabetli Bir Şut Attı, Şeytanın Bacağını Kırdı Umut Bulut, 9 Hafta Sonra Kaleye İsabetli Bir Şut Attı, Şeytanın Bacağını Kırdı

    Kayserisporlu Umut Bulut, ilk isabetli şutunu Antalyaspor karşısında 9. haftada buldu.

  • 31.10.2016 31 Eki 22:19 Antalyaspor Deplasmanda Kayserispor'u 1-0 Yendi ve Ligde İlk Kez Kazandı Antalyaspor Deplasmanda Kayserispor'u 1-0 Yendi ve Ligde İlk Kez Kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

  • 29.10.2016 29 Eki 14:49 Kayserispor Çıkışını Sürdürmek İstiyor Kayserispor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

    Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 6 maç aradan sonra galip gelen Kayserispor, bu hafta konuk edeceği Antalyaspor'u yenerek, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

  • 27.10.2016 27 Eki 23:29 Hakan Kutlu: 'Bu Maçı Sakatlık Almadan Atlattığımız İçin Seviniyoruz' Hakan Kutlu: "Bu Maçı Sakatlık Almadan Atlattığımız İçin Seviniyoruz"

    Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bu maçı sakatlık almadan atlattığımız için seviniyoruz" dedi.

  • 27.10.2016 27 Eki 23:04 Kayserisporlu Traore, Bucaspor'a 35 Metreden Muazzam Gol Attı Kayserisporlu Traore, Bucaspor'a 35 Metreden Muazzam Gol Attı

    Kayserispor-Bucaspor maçında sarı-kırmzılı formayı giyen Traore, 35 metreden yaptığı vuruşla harika gole imzasını attı.

  • 21.10.2016 21 Eki 22:36 Kutlu: '70 Dakikada Üstün Bir Futbol Oynadık' Kutlu: "70 Dakikada Üstün Bir Futbol Oynadık"

    Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2-1’lik Gaziantepspor galibiyeti sonrası, “70 dakikada üstün bir futbol oynadık" dedi.

  • 21.10.2016 21 Eki 22:11 Deniz Türüç 2 Gol Attı, Kayserispor Deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 Yendi Deniz Türüç 2 Gol Attı, Kayserispor Deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 Yendi

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanda Deniz Türüç'ün golleriyle Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

  • 01.10.2016 01 Eki 18:00 Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1 yendi.

  • 25.09.2016 25 Eyl 15:37 Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

    Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

  • 20.09.2016 20 Eyl 21:34 Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Orhangazispor'u 3-2 Yendi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Orhangazispor'u 3-2 Yendi

    Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Orhangazispor'u 3-2 yenerek kupanın dışında bıraktı.

  • 16.09.2016 16 Eyl 22:26 Süper Lig'de Bursaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi Süper Lig'de Bursaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 4. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

  • 10.09.2016 10 Eyl 22:40 Umut Bulut Galatasaray'a İsyan Etti: Beni Paragöz Olarak Lanse Ettiler Umut Bulut Galatasaray'a İsyan Etti: Beni Paragöz Olarak Lanse Ettiler

    Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan Umut Bulut, sarı kırmızılı yönetimin kendini itibarsızlaştırdıklarını söyleyerek "Beni paragöz olarak lanse ettiler" dedi.

  • 10.09.2016 10 Eyl 21:24 Kayserispor - Galatasaray Maçında Yasin Öztekin'in Penaltı Pozisyonu Olay Oldu Kayserispor - Galatasaray Maçında Yasin Öztekin'in Penaltı Pozisyonu Olay Oldu

    Eski hakem Mustafa Çulcu, Kaysersipor-Galatasaray maçında Yasin Öztekin'in yerde kaldığı pozisyona "net penaltı" dedi.

  • 10.09.2016 10 Eyl 21:00 Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 Berabere Kaldı Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 Berabere Kaldı

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

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