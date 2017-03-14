Son Dakika Kayserispor Haberleri

- 14.03.2017 14 Mar 18:40 Barcelona, Denemeye Aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e Hayran Kaldı
Barcelona, geçen ay denemeye aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e hayran kaldı. Yetkililer yıldız adayı için 'üstün futbol zekasına sahip' raporu verdi.
- 13.03.2017 13 Mar 10:30 Kayserispor'un 3 Büyüklere Karşı Performansı, Caps'lere Konu Oldu
Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor, dün Beşiktaş'a gösterdiği karşı gösterdiği performansın ardından sosyal medyada caps çılgınlığı başlattı.
- 12.03.2017 12 Mar 20:55 Beşiktaş, Kayserispor'la 2-2 Berabere Kaldı
Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.
- 02.03.2017 02 Mar 23:57 Mehmet Özhaseki: Hakem Ümit Öztürk'ün Yaptıkları Yanına Kalmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Ümit Öztürk için, "O arkadaşın yaptığı kötülükler karşılık bulacak, kimsenin yanına kalmayacak." dedi.
- 02.03.2017 02 Mar 22:58 Advocaat, Kayserispor Maçının Ardından Toplantıyı Soru Almadan Terk Etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de Dick Advocaat, basın toplantısını soru almadan terk etti.
- 02.03.2017 02 Mar 21:36 Fenerbahçe'nin Attığı Gol Kayseri'yi Karıştırdı
Fenerbahçe'nin Kayserispor'a attığı gol çok tartışıldı. Kayserisporlu oyuncular topun hareket halinde kullanıldığını savundu fakat hakem kararını golden yana kullandı.
- 02.03.2017 02 Mar 19:20 Deniz Türüç: Hangi Milli Takım Önce Ararsa Onu Seçeceğim
Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Deniz Türüç, milli takım ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hollanda veya Türkiye'den ilk kim beni ararsa o milli takımda oynayacağım." dedi.
- 02.03.2017 02 Mar 17:50 120 Bin Lira İçin Galatasaray'ın Almadığı Emre Demir, Barcelona'ya Gitti
Galatasaray'ın 120 bin lirayı çok gördüğü için transfer etmediği Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti. Emre eğer beğenilirse Katalan ekibiyle masaya oturacak.
- 24.02.2017 24 Şub 20:53 Süper Lig'de Kayserispor Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 Yendi
Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.
- 24.02.2017 24 Şub 19:38 Kayserisporlu Welliton, Santra Yapmadan Önce Sahada Telefon Buldu
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı öncesi santra yapmaya hazırlanan Welliton, santra noktasının ortasında telefon buldu.
- 13.02.2017 13 Şub 09:34 Galatasaray - Kayserispor Maçı Caps'leri Sosyal Medyayı Salladı
Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği karşılaşma sonrasında yapılan caps'ler, sosyal medyada gündeme oturdu.
- 29.01.2017 29 Oca 20:55 Süper Lig'de Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a 4-1 Yenildi
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.
- 26.01.2017 26 Oca 19:01 Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı Kiralamak İstiyor
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Veli Kavlak'ı kiralamak istiyor.
- 21.01.2017 21 Oca 17:00 Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu
Kayserisporlu Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı, Sergen Yalçın'ı kahretti.
- 20.01.2017 20 Oca 01:20 Kayserispor'da Transfer Yasağı Kalktı
Kayserispor Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.
- 19.01.2017 19 Oca 19:33 Kayserispor'da 6 Transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ara transfer döneminde 6 futbolcuyu renklerine bağladı.
- 17.01.2017 17 Oca 14:24 Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welliton'u Kadro Dışı Bıraktı
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 16 maçta 6 gol atan futbolcusu Welliton'u Boluspor karşılaşması öncesinde kadro dışı bıraktı.
- 14.01.2017 14 Oca 18:51 Sergen Yalçın: "Camia Olarak Zor Bir Süreçten Geçiyoruz"
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, camia olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.
- 12.01.2017 12 Oca 09:10 Sergen Yalçın'ın İstediği Varela, Terörü Gerekçe Göstererek Teklifi Reddetti
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istediği Porto'lu Varela, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını gerekçe göstererek teklifi kabul etmedi.
- 10.01.2017 10 Oca 20:37 Kayserispor'da Sergen Yalçın, Porto'dan Varela'yı Kadrosuna Katacak
Kayserispor'un başına gelen teknik direktör Sergen Yalçın, Porto'dan Sylvestre Varela'yı kadrosuna katarak bombayı patlatmak istiyor.
- 09.01.2017 09 Oca 23:43 Kayserispor'un Antalya Kampı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.
- 05.01.2017 05 Oca 18:05 Kayserispor'da Transfer Çalışmaları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tespitleri sonucu, kulübü daha yukarı çekebilecek şehre ve prensiplere uygun oyuncuların transferi konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde...
- 04.01.2017 04 Oca 16:47 Sergen Yalçın, Kayserispor'la Anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'la sözleşme imzaladı.
- 02.01.2017 02 Oca 18:15 Kayserispor'da Genel Kurula Doğru
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kısa süre içerisinde yapılması planlanan olağanüstü kongrede, kulübün eski yöneticilerinden Erol Bedir'in başkanlığındaki yönetimin göreve getirilmesinin planlandığı bildirildi.
- 26.12.2016 26 Ara 13:35 Kayserisporlu Nakoulma, Alacaklarını Gerekçe Göstererek Sözleşmesini Feshetti
Kayserispor'un Burkina Fasolu oyuncusu Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.
- 24.12.2016 24 Ara 13:56 Kayserispor'da Yeni Başkan Ahmet Yıldız Oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.
- 24.12.2016 24 Ara 10:28 Kayserispor Çıkış Peşinde
Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın konuk edecekleri Kardemir Karabükspor'u yenerek, lige verilecek araya iyi şekilde girmek istediklerini söyledi.
- 22.12.2016 22 Ara 19:28 Maçın Ardından
Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
- 22.12.2016 22 Ara 19:00 Ertuğrul Seçme: "Güzel Mücadele Ettik"
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Güzel mücadele ettik" dedi.
- 22.12.2016 22 Ara 18:08 Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat
Kayserisporlu taraftarlar, Adanaspor maçındaki performansı nedeniyle Umut Bulut'a "Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin." şeklinde kötü tezahüratta bulundu.
- 21.12.2016 21 Ara 19:33 Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu
Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak şehit ailelerine yardım maçına katılacak oyuncular belli oldu. Listese Mehmet Topal, Sneijder ve Oğuzhan gibi yıldızlar yer alıyor.
- 29.11.2016 29 Kas 20:39 Umut Bulut, Boluspor Karşısında Kayserispor Formasıyla İlk Golünü Attı
Kayserispor'da Umut Bulut, Boluspor karşısında Galatasaray'dan transfer olduğundan beri ilk kez golle tanıştı ve şeytanın bacağını kırdı.
- 25.11.2016 25 Kas 23:15 Hakan Mutlu: "Hakem Adına Kötü Bir Geceydi"
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-0 yenilen Kayserispor’da Teknik Direktör Hakan Mutlu, “Yediğimiz goller haricinde pozisyon vermedik ama ne yazık ki sahada çok kritik kararlar vardı.
- 09.11.2016 09 Kas 21:27 Mamur'un Kutlu'dan Özür Dilediği İddiası
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulüp başkanı Recep Mamur'un kendisinden özür dilemesi sonrasında istifa kararından vazgeçtiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.
- 06.11.2016 06 Kas 18:29 Hakan Kutlu, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı
Osmanlıspor maçında son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- 06.11.2016 06 Kas 18:02 Osmanlıspor, Kayserispor ile 90+1'de Attığı Golle 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Osmanlıspor, Kayserispor karşısında 1 puanı 90+1'de attığı golle kurtardı. Maç 1-1 sona erdi.
- 31.10.2016 31 Eki 23:29 Umut Bulut, 9 Hafta Sonra Kaleye İsabetli Bir Şut Attı, Şeytanın Bacağını Kırdı
Kayserisporlu Umut Bulut, ilk isabetli şutunu Antalyaspor karşısında 9. haftada buldu.
- 31.10.2016 31 Eki 22:19 Antalyaspor Deplasmanda Kayserispor'u 1-0 Yendi ve Ligde İlk Kez Kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
- 29.10.2016 29 Eki 14:49 Kayserispor Çıkışını Sürdürmek İstiyor
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 6 maç aradan sonra galip gelen Kayserispor, bu hafta konuk edeceği Antalyaspor'u yenerek, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
- 27.10.2016 27 Eki 23:29 Hakan Kutlu: "Bu Maçı Sakatlık Almadan Atlattığımız İçin Seviniyoruz"
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bu maçı sakatlık almadan atlattığımız için seviniyoruz" dedi.
- 27.10.2016 27 Eki 23:04 Kayserisporlu Traore, Bucaspor'a 35 Metreden Muazzam Gol Attı
Kayserispor-Bucaspor maçında sarı-kırmzılı formayı giyen Traore, 35 metreden yaptığı vuruşla harika gole imzasını attı.
- 21.10.2016 21 Eki 22:36 Kutlu: "70 Dakikada Üstün Bir Futbol Oynadık"
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2-1’lik Gaziantepspor galibiyeti sonrası, “70 dakikada üstün bir futbol oynadık" dedi.
- 21.10.2016 21 Eki 22:11 Deniz Türüç 2 Gol Attı, Kayserispor Deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 Yendi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor deplasmanda Deniz Türüç'ün golleriyle Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.
- 01.10.2016 01 Eki 18:00 Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u 3-1 yendi.
- 25.09.2016 25 Eyl 15:37 Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
- 20.09.2016 20 Eyl 21:34 Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Orhangazispor'u 3-2 Yendi
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Orhangazispor'u 3-2 yenerek kupanın dışında bıraktı.
- 16.09.2016 16 Eyl 22:26 Süper Lig'de Bursaspor, Kayserispor'u 3-1 Yendi
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 4. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
- 10.09.2016 10 Eyl 22:40 Umut Bulut Galatasaray'a İsyan Etti: Beni Paragöz Olarak Lanse Ettiler
Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer olan Umut Bulut, sarı kırmızılı yönetimin kendini itibarsızlaştırdıklarını söyleyerek "Beni paragöz olarak lanse ettiler" dedi.
- 10.09.2016 10 Eyl 21:24 Kayserispor - Galatasaray Maçında Yasin Öztekin'in Penaltı Pozisyonu Olay Oldu
Eski hakem Mustafa Çulcu, Kaysersipor-Galatasaray maçında Yasin Öztekin'in yerde kaldığı pozisyona "net penaltı" dedi.
- 10.09.2016 10 Eyl 21:00 Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.