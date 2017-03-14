Son Dakika Kayserispor Haberleri

18:40 Barcelona, Denemeye Aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e Hayran Kaldı Barcelona, geçen ay denemeye aldığı Kayserisporlu Emre Demir'e hayran kaldı. Yetkililer yıldız adayı için 'üstün futbol zekasına sahip' raporu verdi.

10:30 Kayserispor'un 3 Büyüklere Karşı Performansı, Caps'lere Konu Oldu Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor, dün Beşiktaş'a gösterdiği karşı gösterdiği performansın ardından sosyal medyada caps çılgınlığı başlattı.

23:57 Mehmet Özhaseki: Hakem Ümit Öztürk'ün Yaptıkları Yanına Kalmayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Ümit Öztürk için, "O arkadaşın yaptığı kötülükler karşılık bulacak, kimsenin yanına kalmayacak." dedi.

21:36 Fenerbahçe'nin Attığı Gol Kayseri'yi Karıştırdı Fenerbahçe'nin Kayserispor'a attığı gol çok tartışıldı. Kayserisporlu oyuncular topun hareket halinde kullanıldığını savundu fakat hakem kararını golden yana kullandı.

19:20 Deniz Türüç: Hangi Milli Takım Önce Ararsa Onu Seçeceğim Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Deniz Türüç, milli takım ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hollanda veya Türkiye'den ilk kim beni ararsa o milli takımda oynayacağım." dedi.

17:50 120 Bin Lira İçin Galatasaray'ın Almadığı Emre Demir, Barcelona'ya Gitti Galatasaray'ın 120 bin lirayı çok gördüğü için transfer etmediği Kayserisporlu Emre Demir, Barcelona'ya gitti. Emre eğer beğenilirse Katalan ekibiyle masaya oturacak.

19:38 Kayserisporlu Welliton, Santra Yapmadan Önce Sahada Telefon Buldu Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı öncesi santra yapmaya hazırlanan Welliton, santra noktasının ortasında telefon buldu.

17:00 Kayserisporlu Umut Bulut, Kaçırdığı Golle Saç Baş Yoldurdu Kayserisporlu Umut Bulut, Akhisar Belediyespor maçında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı, Sergen Yalçın'ı kahretti.

19:33 Kayserispor'da 6 Transfer Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ara transfer döneminde 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

14:24 Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welliton'u Kadro Dışı Bıraktı Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 16 maçta 6 gol atan futbolcusu Welliton'u Boluspor karşılaşması öncesinde kadro dışı bıraktı.

09:10 Sergen Yalçın'ın İstediği Varela, Terörü Gerekçe Göstererek Teklifi Reddetti Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istediği Porto'lu Varela, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını gerekçe göstererek teklifi kabul etmedi.

23:43 Kayserispor'un Antalya Kampı Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

18:05 Kayserispor'da Transfer Çalışmaları Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tespitleri sonucu, kulübü daha yukarı çekebilecek şehre ve prensiplere uygun oyuncuların transferi konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde...

16:47 Sergen Yalçın, Kayserispor'la Anlaştı Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'la sözleşme imzaladı.

18:15 Kayserispor'da Genel Kurula Doğru Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kısa süre içerisinde yapılması planlanan olağanüstü kongrede, kulübün eski yöneticilerinden Erol Bedir'in başkanlığındaki yönetimin göreve getirilmesinin planlandığı bildirildi.

13:35 Kayserisporlu Nakoulma, Alacaklarını Gerekçe Göstererek Sözleşmesini Feshetti Kayserispor'un Burkina Fasolu oyuncusu Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.

13:56 Kayserispor'da Yeni Başkan Ahmet Yıldız Oldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.

10:28 Kayserispor Çıkış Peşinde Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın konuk edecekleri Kardemir Karabükspor'u yenerek, lige verilecek araya iyi şekilde girmek istediklerini söyledi.

19:28 Maçın Ardından Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

18:08 Kayserisporlu Taraftarlar, Umut Bulut'a Kötü Tezahürat Kayserisporlu taraftarlar, Adanaspor maçındaki performansı nedeniyle Umut Bulut'a "Umut Bulut neredesin, Allah belanı versin." şeklinde kötü tezahüratta bulundu.

19:33 Vodafone Arena'da Oynanacak Yardım Maçına Katılacaklar Listesi Belli Oldu Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak şehit ailelerine yardım maçına katılacak oyuncular belli oldu. Listese Mehmet Topal, Sneijder ve Oğuzhan gibi yıldızlar yer alıyor.

20:39 Umut Bulut, Boluspor Karşısında Kayserispor Formasıyla İlk Golünü Attı Kayserispor'da Umut Bulut, Boluspor karşısında Galatasaray'dan transfer olduğundan beri ilk kez golle tanıştı ve şeytanın bacağını kırdı.

23:15 Hakan Mutlu: "Hakem Adına Kötü Bir Geceydi" Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-0 yenilen Kayserispor’da Teknik Direktör Hakan Mutlu, “Yediğimiz goller haricinde pozisyon vermedik ama ne yazık ki sahada çok kritik kararlar vardı.

21:27 Mamur'un Kutlu'dan Özür Dilediği İddiası Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulüp başkanı Recep Mamur'un kendisinden özür dilemesi sonrasında istifa kararından vazgeçtiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.

18:29 Hakan Kutlu, Görevinden İstifa Ettiğini Açıkladı Osmanlıspor maçında son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18:02 Osmanlıspor, Kayserispor ile 90+1'de Attığı Golle 1-1 Berabere Kaldı UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Osmanlıspor, Kayserispor karşısında 1 puanı 90+1'de attığı golle kurtardı. Maç 1-1 sona erdi.

14:49 Kayserispor Çıkışını Sürdürmek İstiyor Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 6 maç aradan sonra galip gelen Kayserispor, bu hafta konuk edeceği Antalyaspor'u yenerek, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

15:37 Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.