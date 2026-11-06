Muğlaspor, 6-0'lık Kayserispor yenilgisi sonrası yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Muğlaspor, 6-0'lık Kayserispor yenilgisi sonrası yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak

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Muğlaspor, 6-0\'lık Kayserispor yenilgisi sonrası yarın Esenler Erokspor\'u ağırlayacak
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Geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 6-0 yenilen Muğlaspor, yarın Muğla Atatürk Stadı'nda Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maç öncesi yeşil-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda zirve adaylarından Kayserispor'a 6-0 kaybedip ağır bir mağlubiyet alan Muğlaspor yarın sahasında Turka Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Muğla Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı karşılaşma 16.00'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesi yeşil-beyazlılarda sakat ya da cezalı bulunmuyor. Maçın bilet fiyatları yeşil-beyaz tribün, maraton ve misafir tribünü 300 TL olarak belirlendi. Haftaya 18 puanla 9'uncu sırada giren Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak, taraftarın desteği ile kazanıp Kayserispor yenilgisini telafi etmek istediklerini dile getirdi. Esenler Erokspor ise 13 puanla haftaya 17'nci basamakta başladı.

Kaynak: DHA
KayserisporMuğlasporEsenlerMuğlaSporSon Dakika

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