Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu? - Son Dakika
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Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?

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Platin sarıya dönen Hande Erçel\'in saçları gerçek mi, peruk mu?
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6 yorum

Hande Erçel, eylülde eleştiri toplayan platin sarı görünümüyle yaklaşık iki ay sonra yeniden görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncunun son halindeki saçların da peruk olduğu, kalıcı bir değişiklik yapmadığı belirtildi. Takipçilerin bir kısmı sarışın halini beğenirken bir kısmı esmer görünümü tercih etti.

Hande Erçel, son görüntüsüyle hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Daha önce eleştirilen sarı saçlarını yeniden tercih eden ünlü oyuncunun değişimi farklı yorumları beraberinde getirdi.

SARIŞIN HALİYLE YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Ekranların sevilen oyuncularından Hande Erçel, platin sarı saçlarıyla bir kez daha hayranlarının karşısına çıktı. Eylül ayında aynı görünümüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık iki ay sonra yeniden sarışın haliyle görüntülendi. Sarı saçlarıyla görünen Erçel'in bu değişimi, takipçileri arasında farklı tepkilere neden oldu. Yıllardır kahverengi saçlarıyla tanınan oyuncunun yeni görünümünü beğenenler kadar eski haline dönmesini isteyenler de oldu.

Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?

EYLÜL AYINDAKİ DEĞİŞİMİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Hande Erçel, eylül ayında uzun süredir birlikte çalıştığı bir markanın yeni koleksiyon çekimlerinde platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçmişti. Çekimlerden ortaya çıkan kamera arkası görüntülerinde dipten uca sarıya boyanmış gibi görünen saçları, oyuncunun alışılmış görünümünden oldukça farklıydı. Erçel'in bu hali bazı hayranlarından olumsuz yorumlar almıştı. Özellikle koyu renk saçlarının kendisine daha fazla yakıştığını düşünen takipçileri, değişime tepki göstermişti. Oyuncunun yeni görünümünü görenlerin yaptığı "Ne yaptın sen Hande?" yorumları da dikkat çekmişti.

Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?

GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Hande Erçel'in sarı saçlarının gerçek olup olmadığı da merak konusu oldu. Eylül ayındaki çekimlerde oyuncunun peruk kullandığı konuşulurken son görüntüsünün ardından aynı soru yeniden ortaya çıktı. Erçel'in son görüntüsündeki platin sarı saçları da peruktu. Böylece ünlü oyuncunun kalıcı bir saç değişikliği yapmadığı belirtildi. Ancak peruk detayı, hayranlarının görünüm hakkındaki farklı yorumlarını değiştirmedi. Bazı takipçiler sarı saçları oyuncuya yakıştırırken bazıları ise esmer halini daha çok beğendiklerini dile getirdi.

Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?
Hande ErçelMagazinEylülSon Dakika

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1000

    Yorumlar (6)

  • Okur 7744 Okur 7744:
    çok güzel kaymak gibi 1 0 Yanıtla
  • ERDAL Acar ERDAL Acar:
    Okadar ihtiyacimiz vardi cok basarili son dakika haberi olmus degişen arkadaşa yeni degişiminden dolayi başarılar dilerken bu tur son dakika haberi yayinlazsaniz memnun olacagiz 0 0 Yanıtla
  • Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Ama şu gerçek reçel gibi hatun 0 0 Yanıtla
  • Atilla B. Atilla B.:
    Evet 2'ye bölündüm ben de 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Kıymetini bil gençliğinin. Zaman akıp gidiyor , bulamazsın bir daha 0 0
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