Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti - Son Dakika
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Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti

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Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi\'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı\'ya geçti
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Türkiye'deki temasları için İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, cuma namazını Fatih'teki Sultanahmet Camisi'nde eda etti. Programda Khan'ın yanında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin yer aldı. Heyet daha sonra Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Türkiye temasları kapsamında İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Fatih'in önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

SULTANAHMET CAMİSİ'NDE CUMA NAMAZI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Khan, programı kapsamında Sultanahmet Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Khan'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

TARİHİ KAPALIÇARŞI'YI GEZDİ

Sultanahmet Camisi ziyaretinin ardından heyet, İstanbul'un köklü ticaret merkezlerinden ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan tarihi Kapalıçarşı'yı gezdi.

Fatih'te gerçekleşen ziyaret, kentin sahip olduğu zengin kültürel mirası ve uluslararası ölçekteki tarihi önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: AA
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