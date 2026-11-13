Sabri Şenel, Bolu'da felçli vatandaşı alevlerin arasından sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika
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Sabri Şenel, Bolu'da felçli vatandaşı alevlerin arasından sırtında taşıyarak kurtardı

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Sabri Şenel, Bolu\'da felçli vatandaşı alevlerin arasından sırtında taşıyarak kurtardı
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Sabri Şenel, Bolu\'da felçli vatandaşı alevlerin arasından sırtında taşıyarak kurtardı
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Bolu Dodurga Mahallesi'nde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında muhtar Sabri Şenel, kapıyı kırıp yerde yatan 55 yaşındaki felçli vatandaşı sırtına alarak dışarı çıkardı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavisi tamamlandı, Şenel'e oksijen verildi.

Bolu'da felçli vatandaşı alevlerin arasından kurtaran mahalle muhtarı Sabri Şenel, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kapıyı kırarak yoğun dumanın arasına giren Şenel, 55 yaşındaki Yavuz Sarı'yı sırtına alarak dışarı çıkardığını söyledi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Kısmi felç geçirdiği ve yürüme güçlüğü yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki Yavuz Sarı'ya ait tek katlı evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangını haber alan mahalle muhtarı Sabri Şenel, yakınında bulunan dükkanını kapatarak hızla olay yerine geldi. Evden yoğun dumanların yükseldiğini gören Şenel, kapının önüne gelerek Yavuz Sarı'ya seslendi. İçeriden "Yanıyorum" diye yardım çığlıklarının gelmesi üzerine kapıyı kıran Şenel, yoğun dumanın ve alevlerin arasına girerek yerde yatan Sarı'yı kucağına aldı. Muhtar Şenel, sırtına aldığı Sarı'yı dışarı çıkararak hayatını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Yavuz Sarı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma sırasında dumana maruz kalan muhtar Sabri Şenel'e ise olay yerinde oksijen tedavisi uygulandı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YERDE YATAN YAVUZ SARI'YI SIRTIMA ALIP DIŞARI ÇIKARDIM"

Yaşadığı anları anlatan muhtar Sabri Şenel, Yavuz Sarı'nın kardeşinin kendisini arayarak yardım istediğini belirterek, "Dün akşam yanan evde bulunan Yavuz Sarı'nın kardeşi Filiz Hanım beni aradı. 'Muhtarım, kardeşim beni aradı. Sobayı devirmiş, şu anda evin içinde yangın var, yardım edin' dedi. Benim de olay mahalline yakın dükkanım olduğu için dükkanımı kapatıp koşarak buraya geldim. Yaklaşırken evden duman çıktığını gördüm. Kapının önüne geldim, 'Yavuz bey, Yavuz abi' diye bağırdım. İçeriden 'Yanıyorum' diye ses gelince kapıyı kırmak suretiyle içeri girdim. Evin içi tamamen karanlıktı ve dumanla kaplıydı. Yavuz abimizin yerde yattığını gördüm. Yangın ve yoğun dumana rağmen içeri girerek yerde yatan Yavuz Sarı'yı kucaklayıp sırtıma aldım ve dışarı çıkardım" dedi.

"CAN KURTARDIĞIMIZ İÇİN MEMNUNUZ"

Yavuz Sarı'nın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Şenel, "Çıkardıktan sonra gerekli yerleri aradım. Yavuz abi dün akşam hastanedeydi, şu anda tedavisi tamamlandı. Kısmi felç geçirmişti, ayakta duramıyordu. Zaten değnekle yürüyebiliyordu. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok, sağlığı iyi. O dumanın içinde göz gözü görmüyordu. Alevlerin içindeki o duygu çok zor bir duygu. Ama can kurtardığımız için memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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