Son Dakika Bolu Haberleri

09:26 Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.

08:29 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

20:01 Turkcell Süper Kupa'nın basın toplantısı gerçekleştirildi Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazabilmek için bu kupa Trabzonspor adına çok önemli"Umarım taç eğitiminin sonucunu yarın alırız"Rıza Çalımbay: Hedefimiz kazanmak"Transfer açısından bir sıkıntımız var"Uğurcan Çakır: Bu kupayı kazanmak istiyoruzHakan Arslan: Başlangıcı kupayla yapmak...

20:01 Bayram Bektaş: "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz" SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Altay'ı deplasmanda yenerek, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

19:43 Göynük Belediye Başkanı Çankaya, Beypazarı'nda istişare toplantısına katıldı Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Tarihi İpek Yolu Dünya Miras Listesi Adaylığı İstişare Toplantısına katıldı.

14:22 Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

14:07 TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.

12:57 Türkiye Değişim Partisi'nden TOGG'a destek Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aksöz, araçlarını TOGG'la değiştireceklerini belirterek, "Milyarlarca doları dışarı vereceğimize kendi yurdumuzdaki aracımıza vereceğiz" dedi.

11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.

11:33 Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gaziantep Basketbol, Avrupa'da en az dörtlü final (final-four) oynamayı hedefliyor.

11:21 Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa'da taraftarın desteğiyle ellerinden gelen gayreti göstererek kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

09:19 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

22:03 Bolu Valiliğinden Belediye Başkanı Özcan'ın iddialarına yanıt Açıklaması Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

20:41 Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig takımlarını karşı karşıya getiren hazırlık maçında Boluspor ile Eyüpspor, 2-2 berabere kaldı.

14:36 Bolu'da TEM'in Ankara yönü 20 gün trafiğe kapatıldı Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde yapılacak üst yapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapatıldı.

14:32 Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39'unun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

14:15 Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

13:26 Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl kurtarıldı Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl, vatandaşlar ile Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından kurtarıldı.

13:11 TMO Bolu'da hububat alımına başladı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Bolu'da buğday ve arpa alımına başladı.

12:41 Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı Bolu'da buğday ve arpa alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustaf Öztürk, "Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz.

11:21 Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor Geçen sezon play-off finalinde İstanbulspor'a elenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını son anda kaçıran Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iddialı hazırlanıyor.

11:09 Karşıyaka'da Selçuk gözde TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi.

03:46 Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" - Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" Gaziantep FK hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik" Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla...

18:36 Rıza Çalımbay: Takımıma güveniyorum Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçı ile ilgili, "Bir şeyler kazandıktan sonra onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor.

18:13 Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması: "İnşallah çözerler" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adı Sivasspor ile anılan genç oyuncu Morutan ile ilgili, "Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum.

16:22 Şehit babası isyan etti: "Artık karara bağlansın" Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan Ercan Yangöz'ün 7'ci duruşmasında da karar çıkmayınca şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz isyan etti.

16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

15:24 Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 41'inin tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğü bildirildi.

14:43 BOLU'DA KÖPEK SALDIRISINDA 2 KOYUN ÖLDÜ, 6'SI YARALANDI BOLU'da, tellerle çevrili alandaki 29 koyundan 2'si ormandan geldiği iddia edilen başıboş köpeklerin saldırısında öldü, 6 koyun ise sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

14:22 Bolu Valiliği: İçme suyundan etkilenenlerin tedavisine devam ediliyor Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

13:32 Uçmayı öğrenemediği için aç kalan kara akbaba yavrusu korumaya alındı Bolu'da orman muhafaza memurlarınca bulunan kara akbaba yavrusu, koruma altına alındığı merkezdeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

13:26 Karşıyaka harıl harıl TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, Bolu kampını yoğun tempoyla sürdürüyor.

13:11 Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu Bolu'da, tellerle çevrili alanda beslenen 29 koyundan 2'si ormandan gelen köpeklerin saldırısında telef olurken, 6 koyun sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

13:07 Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı Bolu'da, D100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

11:06 Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini önce darp eden ardından da bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

11:05 Somaspor'da çifte imza TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, transferde Gaziantep FK' dan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet Yusuf Türk ve daha önce anlaştığı Çaykur Rizespor'dan en son Karşıyaka'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la sözleşme imzaladı.

11:03 Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı 100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

09:59 27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo KievCASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu.

21:56 Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı.

20:55 Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

19:08 Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen, 3 gün sonra hayatını kaybetti BOLU'da TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Semih Sert (28) ile eşi Sümeyra Sert'in (26), kazada yaralanan kızları Ahsen Sert (4) 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

18:35 4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından 4 yaşındaki kızları Ahsen de hayatını kaybetti.

16:53 Türk Tabipleri Birliği: "Aşılamanın İhmali Yeni Bir Dalgayı Kaçınılmaz Kıldı" Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde Covid-19 verileriyle ilgili haftalık vaka sayısının yayınlanmadığına dikkat çekerek, “Tüm bilimsel kuruluşların uyarılarına rağmen en yetkili ağızlardan yapılan salgının bittiği veya önemsizleştiği yönünde açıklamalar, toplumsal ve bireysel önlemlerin terk edilmesi, aşılamanın ihmali yeni bir dalgayı kaçınılmaz kılmıştır” açıklaması yaptı.

15:47 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il genelinde tüm su depolarının yenilenmesine talip olduklarını bildirdi.

14:43 Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı Bolu'da 141 kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvurduğu Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldü.

14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi Geçtiğimiz günlerde Bolu'da 141 kişinin zehirlenme başvurusuyla hastanelik olduğu Yuva köyünde, su depolarına dezenfeksiyon uygulanırken depolara giden borular da yenilenmeye başlandı. Öte yandan ekipler köydeki zehirlenmelerin et kaynaklı olup olmadığını belirlemek için köydeki etlerden alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

12:36 Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, 2. etap kampını tamamladı.

12:24 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

11:44 Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.

10:38 Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

09:13 Yeni kurulan ve kapatılan fakülteler Resmi Gazete'de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 36 yeni fakülte kurulurken 16 fakülte kapandı.

08:49 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.

04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulurken 7 üniversitede ise enstitü, fakülte ve yüksekokullar kapatıldı.

01:15 CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın...

01:15 Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'a ulaştı Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısının 141'e ulaştığı ve 53 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

23:42 Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.

21:13 Sivasspor'dan galibiyetli prova Hazırlık maçında Al Sharjah ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

18:57 Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci Sahibine kavuşan köpeğin sevinci kameralara yansıdı Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.

17:56 Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak.

17:48 MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, bu sezon Türk hakemliğinde tarihi uygulamalara tanıklık edileceğini belirterek, "Gerekirse bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) arasında yapılan hakem değişim programını biz...

17:12 BOLU'DA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 141'E YÜKSELDİ BOLU'da, zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

17:06 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

16:44 Bolu'da gündem içme suyu zehirlenmeleri! Vaka sayısı 141'e ulaştı... Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği içme suyundan kaynaklı zehirlenme vakasında hastaneye kaldırılan kişi sayısı 141'e ulaştı. Hastanelilk olan 87 kişinin taburcu edildiği, 53 kişinin tedavisinin ise devam ettiği açıklandı.

16:23 Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem Bolu'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz seminerinde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz" dedi.

16:14 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

15:44 Orman Mühendisliği Öğrencileri "Orman Olimpiyatında" Tomrukları Kesip Taşıyarak Orman İşçilerinin Zor Koşullarını Öğrendi "Orman Oyunları Olimpiyatı" olarak bilinen yarışma bu yıl Bolu Yumrukaya köyünde yapıldı. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından düzenlenen yarışmada orman mühendisliği fakültelerinde okuyan öğrenciler; orman işçilerinin çalışma koşullarını anlayabilmesi için tomruk taşıma ve ağaç kesme gibi zorlu oyunlarda yarıştı. Orman işçiliği yapmış olan bölgedeki köylüler de öğrencileri izledi ve deneyimlerini aktardı.

14:50 CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın...

14:11 Bolu'da ormanda kaybolan köpek 11 gün sonra bulundu Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, 11 gün sonra orman muhafaza memurlarınca bulunarak sahibine teslim edildi.

13:31 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sözlü savunmada bulundu.

12:52 Somaspor'a golcü takviyesi TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi.

12:52 Karşıyaka'da Furkan sakatlandı TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı.

11:42 Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Suların kesik olduğu köyde su tankına sıkışan vatandaş uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı.

10:50 Su tankında sıkışınca ortaya komedi filmi gibi görüntüler çıktı Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı.

10:37 Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen çocukları, tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti.

08:21 GÜNDEM ÖZETİNE EK Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

03:28 Önce Bolu şimdi de Kırıkkale! 6'sı çocuk 14 kişi sudan zehirlendi Geçtiğimiz günlerde Bolu'da da yaşanan zehirlenme olaylarının bir benzeri Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşandı. Kızılırmak nehrinden su içen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili inceleme sürüyor.

01:15 Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi Bolu'da dün geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden bir mobilya firmasının ortağı ve eşi, memleketleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

01:15 Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.