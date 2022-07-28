Son Dakika Bolu Haberleri

- 09:26 Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.
- 08:29 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Dün Dün 20:01 Turkcell Süper Kupa'nın basın toplantısı gerçekleştirildi
Abdullah Avcı: Yeni bir hikaye yazabilmek için bu kupa Trabzonspor adına çok önemli"Umarım taç eğitiminin sonucunu yarın alırız"Rıza Çalımbay: Hedefimiz kazanmak"Transfer açısından bir sıkıntımız var"Uğurcan Çakır: Bu kupayı kazanmak istiyoruzHakan Arslan: Başlangıcı kupayla yapmak...
- Dün Dün 20:01 Bayram Bektaş: "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz"
SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Altay'ı deplasmanda yenerek, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.
- Dün Dün 19:43 Göynük Belediye Başkanı Çankaya, Beypazarı'nda istişare toplantısına katıldı
Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Tarihi İpek Yolu Dünya Miras Listesi Adaylığı İstişare Toplantısına katıldı.
- Dün Dün 17:12 Bolu'da ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi
Bolu'da ayı yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Dün Dün 16:36 Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katılıyor
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ikincisinin gerçekleştirileceği Eceabat Tiyatro Şenliği’ne katılacak.
- Dün Dün 15:05 Bolu Valisi Erkan Kılıç, YEDAM'ı ziyaret etti
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.
- Dün Dün 14:22 Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi
Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.
- Dün Dün 14:07 TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.
- Dün Dün 12:57 Türkiye Değişim Partisi'nden TOGG'a destek
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aksöz, araçlarını TOGG'la değiştireceklerini belirterek, "Milyarlarca doları dışarı vereceğimize kendi yurdumuzdaki aracımıza vereceğiz" dedi.
- Dün Dün 12:44 Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 8 haftalık programı belli oldu.
- Dün Dün 12:11 Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu
Ajans Press, 1-29 Temmuz tarihleri arasında medyada en çok konuşulan başlıkları belirledi.
- Dün Dün 11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.
- Dün Dün 11:33 Gaziantep Basketbol, Avrupa'da dörtlü final hedefiyle sezona başlayacak
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gaziantep Basketbol, Avrupa'da en az dörtlü final (final-four) oynamayı hedefliyor.
- Dün Dün 11:21 Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa'da taraftarın desteğiyle ellerinden gelen gayreti göstererek kupayı kazanmak istediklerini söyledi.
- Dün Dün 09:19 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 28.07.2022 28 Tem 22:03 Bolu Valiliğinden Belediye Başkanı Özcan'ın iddialarına yanıt Açıklaması
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.
- 28.07.2022 28 Tem 20:41 Futbol: Hazırlık maçı
Spor Toto 1. Lig takımlarını karşı karşıya getiren hazırlık maçında Boluspor ile Eyüpspor, 2-2 berabere kaldı.
- 28.07.2022 28 Tem 16:49 Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, söndürüldü.
- 28.07.2022 28 Tem 14:36 Bolu'da TEM'in Ankara yönü 20 gün trafiğe kapatıldı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde yapılacak üst yapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapatıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 14:32 Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39'unun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
- 28.07.2022 28 Tem 14:15 Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor
BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.
- 28.07.2022 28 Tem 13:50 Bolu'da, TMO'nun buğday ve arpa alımına çiftçilerden yoğun ilgi
BOLU'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden buğday ve arpa alımı başladı.
- 28.07.2022 28 Tem 13:26 Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl kurtarıldı
Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü'nde oltaya takılan balıkçıl, vatandaşlar ile Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından kurtarıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 13:11 TMO Bolu'da hububat alımına başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Bolu'da buğday ve arpa alımına başladı.
- 28.07.2022 28 Tem 12:41 Bolu'da çiftçiler tonlarca buğdayı TMO'ya satmaya başladı
Bolu'da buğday ve arpa alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ankara Başmüdürü Mustaf Öztürk, "Bu sene 100 bin tonun üzerinde alım bekliyoruz.
- 28.07.2022 28 Tem 11:21 Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor
Geçen sezon play-off finalinde İstanbulspor'a elenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını son anda kaçıran Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iddialı hazırlanıyor.
- 28.07.2022 28 Tem 11:09 Karşıyaka'da Selçuk gözde
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi.
- 28.07.2022 28 Tem 03:46 Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"
- Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz" Gaziantep FK hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Genel anlamda olumlu bir kamp dönemi geçirdik" Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla...
- 27.07.2022 27 Tem 20:41 Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Lige hazır değiliz"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının lige hazır olmadığını söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 19:48 Erol Bulut: "Forvet, kanat ve orta saha transferi düşünüyoruz"
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
- 27.07.2022 27 Tem 18:36 Rıza Çalımbay: Takımıma güveniyorum
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçı ile ilgili, "Bir şeyler kazandıktan sonra onun daha da büyüğünü kazanmak gerekiyor.
- 27.07.2022 27 Tem 18:13 Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması: "İnşallah çözerler"
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adı Sivasspor ile anılan genç oyuncu Morutan ile ilgili, "Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum.
- 27.07.2022 27 Tem 16:22 Şehit babası isyan etti: "Artık karara bağlansın"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan Ercan Yangöz'ün 7'ci duruşmasında da karar çıkmayınca şehidin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz isyan etti.
- 27.07.2022 27 Tem 16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi. İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
- 27.07.2022 27 Tem 15:24 Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında
BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 41'inin tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğü bildirildi.
- 27.07.2022 27 Tem 14:43 BOLU'DA KÖPEK SALDIRISINDA 2 KOYUN ÖLDÜ, 6'SI YARALANDI
BOLU'da, tellerle çevrili alandaki 29 koyundan 2'si ormandan geldiği iddia edilen başıboş köpeklerin saldırısında öldü, 6 koyun ise sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:27 Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı
BOLU'da, ormandan geldiği belirtilen başıboş köpekler, tellerle çevrili alandaki koyunlara saldırıp, 2'sini öldürdü, 6'sını ise yaraladı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:22 Bolu Valiliği: İçme suyundan etkilenenlerin tedavisine devam ediliyor
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- 27.07.2022 27 Tem 14:01 Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:32 Uçmayı öğrenemediği için aç kalan kara akbaba yavrusu korumaya alındı
Bolu'da orman muhafaza memurlarınca bulunan kara akbaba yavrusu, koruma altına alındığı merkezdeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
- 27.07.2022 27 Tem 13:26 Karşıyaka harıl harıl
TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, Bolu kampını yoğun tempoyla sürdürüyor.
- 27.07.2022 27 Tem 13:11 Ormana bırakılan köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
Bolu'da, tellerle çevrili alanda beslenen 29 koyundan 2'si ormandan gelen köpeklerin saldırısında telef olurken, 6 koyun sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:07 Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bolu'da, D100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:59 Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı
Bolu'nun Yumrukaya köyünde ağıla giren köpeklerin saldırısı sonucu 2 koyun telef olurken, 6'sı yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:06 Uzaklaştırma kararı aldıran eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı
Bolu'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini önce darp eden ardından da bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:05 Somaspor'da çifte imza
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, transferde Gaziantep FK' dan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet Yusuf Türk ve daha önce anlaştığı Çaykur Rizespor'dan en son Karşıyaka'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la sözleşme imzaladı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:03 Bolu'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:42 Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı
Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
- 27.07.2022 27 Tem 09:59 27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo KievCASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu.
- 26.07.2022 26 Tem 21:56 Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Futsal Milli Takımı ile Süper Lig hakemleri dostluk maçı yaptı.
- 26.07.2022 26 Tem 20:55 Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
- 26.07.2022 26 Tem 19:08 Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen, 3 gün sonra hayatını kaybetti
BOLU'da TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Semih Sert (28) ile eşi Sümeyra Sert'in (26), kazada yaralanan kızları Ahsen Sert (4) 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 18:35 4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi
Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından 4 yaşındaki kızları Ahsen de hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 16:53 Türk Tabipleri Birliği: "Aşılamanın İhmali Yeni Bir Dalgayı Kaçınılmaz Kıldı"
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde Covid-19 verileriyle ilgili haftalık vaka sayısının yayınlanmadığına dikkat çekerek, “Tüm bilimsel kuruluşların uyarılarına rağmen en yetkili ağızlardan yapılan salgının bittiği veya önemsizleştiği yönünde açıklamalar, toplumsal ve bireysel önlemlerin terk edilmesi, aşılamanın ihmali yeni bir dalgayı kaçınılmaz kılmıştır” açıklaması yaptı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:15 Bektaş: "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur"
Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Samsunspor'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:47 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il genelinde tüm su depolarının yenilenmesine talip olduklarını bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 14:43 Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı
Bolu'da 141 kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye başvurduğu Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
Geçtiğimiz günlerde Bolu'da 141 kişinin zehirlenme başvurusuyla hastanelik olduğu Yuva köyünde, su depolarına dezenfeksiyon uygulanırken depolara giden borular da yenilenmeye başlandı. Öte yandan ekipler köydeki zehirlenmelerin et kaynaklı olup olmadığını belirlemek için köydeki etlerden alınan numuneleri incelenmek üzere laboratuvara götürdü.
- 26.07.2022 26 Tem 12:40 BOLU'DA YENİ ZEHİRLENME VAKASI YOK, 44 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BOLU'da, zehirlenme vakalarında artış olmazken, 96 kişi taburcu oldu, 44 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
- 26.07.2022 26 Tem 12:36 Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, 2. etap kampını tamamladı.
- 26.07.2022 26 Tem 12:24 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:44 Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.
- 26.07.2022 26 Tem 10:38 Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 09:16 Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın hasara neden oldu.
- 26.07.2022 26 Tem 09:13 Yeni kurulan ve kapatılan fakülteler Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 36 yeni fakülte kurulurken 16 fakülte kapandı.
- 26.07.2022 26 Tem 08:49 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti
Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 26 Tem 04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulurken 7 üniversitede ise enstitü, fakülte ve yüksekokullar kapatıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 01:16 25 Temmuz 2022 Haberleri
25 Temmuz 2022 Manşet Haberleri.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın...
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 Bolu'da içme suyu zehirlenmelerinde sayı 141'a ulaştı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısının 141'e ulaştığı ve 53 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.
- 26.07.2022 26 Tem 00:13 Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Bolu'da, bahçesinde bulunan köpekler uyuşturularak evine girilen kişi ölü bulundu.
- 25.07.2022 25 Tem 23:42 Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan DG Sivasspor 2. etap kampını tamamladı.
- 25.07.2022 25 Tem 21:13 Sivasspor'dan galibiyetli prova
Hazırlık maçında Al Sharjah ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.
- 25.07.2022 25 Tem 21:06 Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı yendi
Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Al Sharjah'ı 2-0 mağlup etti.
- 25.07.2022 25 Tem 18:57 Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci
Ormanda kaybolan köpeğin 11 gün sonra sahibine kavuşma sevinci Sahibine kavuşan köpeğin sevinci kameralara yansıdı Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.
- 25.07.2022 25 Tem 17:56 Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'ta yapılacak YDK'de görüşülecek
Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu 22 Ağustos'taki toplantıda ele alınacak.
- 25.07.2022 25 Tem 17:48 MHK Başkanı Çelik, Bolu'da MHK Yaz Semineri'nde konuştu Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, bu sezon Türk hakemliğinde tarihi uygulamalara tanıklık edileceğini belirterek, "Gerekirse bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) arasında yapılan hakem değişim programını biz...
- 25.07.2022 25 Tem 17:12 BOLU'DA ZEHİRLENENLERİN SAYISI 141'E YÜKSELDİ
BOLU'da, zehirlenme vakalarında sayı 141'e yükselirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi taburcu oldu, 53 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
- 25.07.2022 25 Tem 17:06 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- 25.07.2022 25 Tem 16:44 Bolu'da gündem içme suyu zehirlenmeleri! Vaka sayısı 141'e ulaştı...
Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği içme suyundan kaynaklı zehirlenme vakasında hastaneye kaldırılan kişi sayısı 141'e ulaştı. Hastanelilk olan 87 kişinin taburcu edildiği, 53 kişinin tedavisinin ise devam ettiği açıklandı.
- 25.07.2022 25 Tem 16:23 Süper Lig hakem atamalarında yeni dönem
Bolu'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaz seminerinde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz" dedi.
- 25.07.2022 25 Tem 16:14 Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
- 25.07.2022 25 Tem 15:44 Orman Mühendisliği Öğrencileri "Orman Olimpiyatında" Tomrukları Kesip Taşıyarak Orman İşçilerinin Zor Koşullarını Öğrendi
"Orman Oyunları Olimpiyatı" olarak bilinen yarışma bu yıl Bolu Yumrukaya köyünde yapıldı. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından düzenlenen yarışmada orman mühendisliği fakültelerinde okuyan öğrenciler; orman işçilerinin çalışma koşullarını anlayabilmesi için tomruk taşıma ve ağaç kesme gibi zorlu oyunlarda yarıştı. Orman işçiliği yapmış olan bölgedeki köylüler de öğrencileri izledi ve deneyimlerini aktardı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:50 CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'dan sözlü savunma sonrası açıklamalar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın...
- 25.07.2022 25 Tem 14:11 Bolu'da ormanda kaybolan köpek 11 gün sonra bulundu
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, 11 gün sonra orman muhafaza memurlarınca bulunarak sahibine teslim edildi.
- 25.07.2022 25 Tem 13:31 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sözlü savunmada bulundu.
- 25.07.2022 25 Tem 12:52 Somaspor'a golcü takviyesi
TFF 2'nci Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Somaspor, kadrosunu bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 23 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural'la güçlendirdi.
- 25.07.2022 25 Tem 12:52 Karşıyaka'da Furkan sakatlandı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan sakatlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 11:50 Ormanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu
Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alanda kaybolan "Bulut" isimli köpek, 11 gün sonra sahibine kavuştu.
- 25.07.2022 25 Tem 11:42 Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu
Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Suların kesik olduğu köyde su tankına sıkışan vatandaş uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı.
- 25.07.2022 25 Tem 10:50 Su tankında sıkışınca ortaya komedi filmi gibi görüntüler çıktı
Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı.
- 25.07.2022 25 Tem 10:37 Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen çocukları, tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti.
- 25.07.2022 25 Tem 08:21 GÜNDEM ÖZETİNE EK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
- 25.07.2022 25 Tem 03:28 Önce Bolu şimdi de Kırıkkale! 6'sı çocuk 14 kişi sudan zehirlendi
Geçtiğimiz günlerde Bolu'da da yaşanan zehirlenme olaylarının bir benzeri Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşandı. Kızılırmak nehrinden su içen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakalarıyla ilgili inceleme sürüyor.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi
Bolu'da dün geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden bir mobilya firmasının ortağı ve eşi, memleketleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Bolu'da içme suyundan zehirlenen vatandaş son yolcuğuna uğurlandı
Bolu'da kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Ertem son yolculuğuna uğurlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 00:04 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- 24.07.2022 24 Tem 23:48 Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı
Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM, 11'inci yılını Hande Yener konseriyle kutladı.