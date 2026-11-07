Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa arası otoyolun İstanbul yönü 5 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa arası otoyolun İstanbul yönü 5 gün trafiğe kapatılacak

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Bolu\'da Dörtdivan-Yeniçağa arası otoyolun İstanbul yönü 5 gün trafiğe kapatılacak
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Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları arasındaki İstanbul istikametinde üstyapı onarımı yapılacağını açıkladı. Yol kesimi 9 Kasım 2026'dan 13 Kasım 2026'ya kadar trafiğe kapatılacak, ulaşım karşı yönden çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki İstanbul istikametinde uygulanacak kapanmanın 9 Kasım Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ 5 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında, O-4/29 kesimindeki 2+900 ile 0+900 kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda İstanbul yönündeki ilgili yol kesimi, 9 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'den 13 Kasım 2026 Cuma saat 17.00'ye kadar araç trafiğine kapalı olacak.

TRAFİK KARŞI YÖNDEN SAĞLANACAK

Çalışmalar boyunca ulaşım tamamen kesilmeyecek. İstanbul yönündeki araçlar, Ankara istikametindeki yol kesimine yönlendirilerek trafik akışı çift yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülecek. Düzenleme kapsamında 2 şerit İstanbul, 2 şerit ise Ankara yönüne giden araçların kullanımına ayrılacak.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Bolu Valiliği, çalışma yapılacak güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaretlerine ve görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Sürücülerin özellikle karşı yönden sağlanacak çift yönlü trafik düzeninde dikkatli ve kontrollü seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa arası otoyolun İstanbul yönü 5 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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