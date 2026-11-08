Bolu\'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Kalıcı Konutlar mevkisinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosikletin devrilmesiyle sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 14 BU 038 plakalı hafif ticari araç, Kalıcı Konutlar mevkisinde, B.E. idaresindeki 14 ACL 636 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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