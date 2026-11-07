Bolu'da ambulans sürücüleri 4 günlük eğitimde zorlu parkurda test ediliyor - Son Dakika
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Bolu'da ambulans sürücüleri 4 günlük eğitimde zorlu parkurda test ediliyor

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Bolu\'da ambulans sürücüleri 4 günlük eğitimde zorlu parkurda test ediliyor
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Bolu\'da ambulans sürücüleri 4 günlük eğitimde zorlu parkurda test ediliyor
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Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin düzenlediği 4 günlük eğitimde sağlık personeli, Karaçayır'daki kapalı parkurda ani fren ve manevra etaplarında test ediliyor. Eğitimin son gününde yapılan testlerle personel güvenli sürüşe hazırlanıyor.

Bolu'da ambulans kazalarının önüne geçilmesi ve acil durumlarda sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla sağlık personeline yönelik 4 günlük Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenleniyor. Eğitim kapsamında sürücüler, trafiğe kapalı parkurda oluşturulan zorlu etaplarda hünerlerini sergiliyor.

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen eğitimlerde sağlık personeline teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılıyor. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı parkurda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde sürücüler; ani fren, manevra, araç kontrolü ve refleks geliştirme gibi konularda test ediliyor. Parkurda dubalarla oluşturulan etapları devirmeden ve en kısa sürede tamamlamaya çalışan ambulans sürücüleri, zorlu şartlarda güvenli araç kullanma becerilerini geliştiriyor.

"Hız yapmak hayat kurtarmaz, güvenli ve kontrollü hız hayat kurtarır"

Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hande Gürol, eğitimin amacının ambulans sürücülerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek olduğunu belirterek, "Bugün burada Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bölge Eğitim Merkezi olarak Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenliyoruz. 'Hız yapmak hayat kurtarmaz, güvenli ve kontrollü hız hayat kurtarır' bilinciyle personelimizin ileri sürüş teknikleri ve kriz anındaki reflekslerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, maksimum verimlilik ve vatandaşlarımıza şifa köprüsü olmaktır" dedi.

Vatandaşların ambulanslara yol vermesinin önemine de değinen Gürol, sürücüleri fermuar sistemine dikkat etmeye davet ederek, "Vatandaşlarımızdan bir ambulans gördüklerinde Bakanlığımızın sık sık vurguladığı fermuar sistemini uygulamalarını istiyoruz. Ambulanslarımızın vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmesi için bu konuda hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu bir ekip işi. Vatandaşlarımızı da 'Yaşama Yol Ver' anlayışıyla bize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Sıfır kaza ile şifa yoluna katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Güvenli sürüş eğitmeni Aykut Oğuz ise eğitimlerin 4 gün sürdüğünü belirterek, "İlk gün kursiyerlerimize teorik eğitimler veriyoruz. Bu kapsamda trafik kuralları, trafik kanunları, sürüş becerileri, ambulansın fiziki özellikleri ve araç donanımında yaşanabilecek olumsuzluklar ele alınıyor. Teorik eğitimin ardından saha uygulamalarına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimlerde sürücülerin önce yavaş parkurlarda test edildiğini, ardından daha hızlı etaplara geçildiğini anlatan Oğuz, "Bu parkurlarda sürücülerimizin reflekslerini, manevra kabiliyetlerini, fren mesafesini ve duruş kontrollerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimin son gününde ise yapılan çalışmaların son testlerini gerçekleştirerek personelimizi güvenli sürüşe hazırlıyoruz" dedi.

Trafikte yaşanan yoğunluğa rağmen hasta ve yaralılara güvenli şekilde ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Oğuz, "Tüm sürücülerimizden beklentimiz risk almadan hareket etmeleri ve sıfır kaza hedefiyle görev yapmalarıdır. Amacımız, hasta ve yaralılarımızı en kısa sürede ve güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EğitimSağlıkBoluSon Dakika

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