Ronaldo\'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Portekiz futbolunda Cristiano Ronaldo'nun milli takıma vedasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında milli takım kariyerini noktaladığını duyuran 41 yaşındaki yıldız futbolcu için Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti. Daha önce kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtilen Ronaldo'nun, milli takıma verdiği hizmetler nedeniyle onurlandırılacağı bildirildi.

FEDERASYONDAN RONALDO İÇİN YENİ KARAR

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun ülke futboluna yaptığı katkılara dikkat çekerek yıldız oyuncunun kariyerinin onurlandırılacağını açıkladı. Proença, Ronaldo'nun yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, liderliği ve milli takımdaki etkisiyle de önemli bir miras bıraktığını vurguladı.

Federasyon Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için, Federasyon için, milli takım için ve Portekiz için yaptığı her şeyden dolayı Cristiano Ronaldo’ya en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihin en iyi Portekizli futbolcusunun olağanüstü kariyerini hepimiz takdir ediyoruz. O sadece muhteşem bir sporcu değil, aynı zamanda ilham veren bir lider ve milli takımımızın ruhunun en büyük simgesiydi. Ardında bıraktığı mirası onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

JORGE JESUS: GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM

Ronaldo'nun milli takımı bırakmasının ardından teknik direktör Jorge Jesus da yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız futbolcunun kararını kendisinin de herkesle aynı anda öğrendiğini belirten Jesus, Ronaldo'yu yeniden milli takıma davet etmeyi düşündüğünü ancak alınan karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

Jesus, açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

"Elbette geri döneceğini düşünmüştüm. Elbette onu aramayı düşünmüştüm. Elbette onunla konuşmayı da düşünmüştüm. Ama buna saygı duymalıyım. Kararı ben de herkesle birlikte öğrendim. Oysa onu milli takıma çağırmayı düşünüyordum. Fakat en nihayetinde herhangi bir pişmanlığım yok çünkü tüm kararlarımı takımı düşünerek aldım. Bir teknik direktör olarak her zaman takım için en iyisi olanı savunurum ve bu yüzden aldığım her kararla barışığım."

ÖNCE 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Aktarılan bilgilere göre Ronaldo ile teknik heyet arasındaki kriz, eylül ayının sonunda başladı. Yıldız futbolcunun izin almadan milli takım kampından ayrılması ve daha sonra geri dönmemesi üzerine Portekiz Futbol Federasyonu disiplin sürecini başlattı. Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verildiği belirtildi.

Portekizli yıldızın ise milli takımdan ayrılma kararına gerekçe olarak Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözleri tutmamasını gösterdiği aktarıldı.

234 MAÇTA 146 GOL

Portekiz Milli Takımı'yla 234 karşılaşmaya çıktığı ve 146 gol kaydettiği belirtilen Cristiano Ronaldo, ülke futbolunda önemli bir iz bıraktı. Federasyonun aldığı son kararla yıldız futbolcunun milli takım kariyerindeki başarılarının özel olarak onurlandırılması hedefleniyor. Ancak bunun nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.