Bolu'da Kartalkaya yolunda kar 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da Kartalkaya yolunda kar 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele sürüyor

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Bolu\'da Kartalkaya yolunda kar 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele sürüyor
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Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından Kartalkaya ve Yedigöller yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kartalkaya yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken ekipler, ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için aralıksız çalışıyor.

BOLU'da kar yağışı sonrası Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bolu'da soğuk hava ve kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hafta sonları kış turizmi ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller yolunda da kar yağışı etkili oldu. Bolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, her iki bölgede ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA
İl Özel İdaresiKartalkayaTurizmGüncelBoluSon Dakika

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