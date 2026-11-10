Bolu'da alev alan motosiklete çocuklar su döktü, genç kendini yere bıraktı - Son Dakika
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Bolu'da alev alan motosiklete çocuklar su döktü, genç kendini yere bıraktı

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Bolu\'da alev alan motosiklete çocuklar su döktü, genç kendini yere bıraktı
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Bolu\'da alev alan motosiklete çocuklar su döktü, genç kendini yere bıraktı
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Bolu Kültür Mahallesi'nde dün akşam alev alan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Motosikletinin yandığını gören genç üzüntüyle kendini yere bıraktı, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen motosiklette hasar oluştu.

Bolu'da alev alan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Motosikletinin yandığını gören genç ise üzüntüyle kendini yere bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta bulunan Adile Naşit Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada motosikletinin alevler içinde kaldığını gören genç, yaşadığı üzüntüyle kendini yere bıraktı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen motosiklette hasar meydana geldi.

Yaşanan olay ve gencin üzüntü yaşadığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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