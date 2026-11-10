Bolu Gerede\'de Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü, tuzlama yapıldı

Bolu Gerede'de Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü, tuzlama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
CANKURTARAN'DA KAR YAĞIŞI
Bolu'nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?