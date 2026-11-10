Bolu Gerede'de Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü, tuzlama yapıldı - Son Dakika
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Bolu Gerede'de Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü, tuzlama yapıldı

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Bolu Gerede\'de Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü, tuzlama yapıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı görüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

CANKURTARAN'DA KAR YAĞIŞI

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: DHA
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