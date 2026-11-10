ABD'de Savaş Bakanı Hegseth topu Trump'a attı: Operasyonların emrini o verdi - Son Dakika
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ABD'de Savaş Bakanı Hegseth topu Trump'a attı: Operasyonların emrini o verdi

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ABD\'de Savaş Bakanı Hegseth topu Trump\'a attı: Operasyonların emrini o verdi
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1 yorum

ABD'de Trump'ın hezimete uğradığı seçim sonuçlarından sonra hakkında azil girişimi başlatılan Savaş Bakanı Pete Hegseth Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Hegseth, "İran operasyonumuz yasaldı. Beni siyasi şov için azlediyorlar. Beni suçlamak askerleri suçlamaktır. Operasyonların emrini Başkan Trump verdi. Operasyonların arkasındayım. Yine olsa yine yaparım" dedi. Trump ise, "Hegseth benden yıldızlı pekiyi aldı" açıklamasını yaptı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, hakkında başlatılan azil girişiminin ardından Pentagon'da kameraların karşısına geçti. İran'a yönelik askeri operasyonların tamamen yasal olduğunu savunan Hegseth, azil sürecini "siyasi bir şov" olarak niteledi. Emirleri doğrudan Başkan Donald Trump'tan aldığını belirten Bakan, kendisinin suçlanamayacağını savundu.

HEGSETH: OPERASYONLARIN ARKASINDAYIM

Hegseth şu ifadeleri kullandı: "İran operasyonumuz yasaldı. Beni siyasi şov için azlediyorlar. Beni suçlamak askerleri suçlamaktır. Operasyonların emrini Başkan Trump verdi. Operasyonların arkasındayım. Yine olsa yine yaparım."

Hegseth, "Mesele tam olarak bu: politika görüş ayrılıkları; ağır suçlar, kabahatler, vatana ihanet, rüşvet ya da kurucu babaların azil maddesini kaleme alırken amaçladığı türden suçlar değil," dedi.

"MASSİE YENİLMİŞ BİR KONGRE ÜYESİ"

Hegseth görüş ayrılıklarının anayasal çözümünün azil sürecinde değil, yasama faaliyetlerinde ve seçimlerde yattığını savundu. Hegseth, Massie'yi "ego ve kırgınlık" kaynaklı bir "siyasi gösteri" sahnelemek için "Kongre'deki son günlerini" kullanan "hoşnutsuz ve yenilmiş bir kongre üyesi" olarak nitelendirip önemsemediğini belirtti.

"YİNE BAŞARISIZ OLACAKLAR"

Ayrıca, sivil savunma yönetimini azil yoluyla hedef almanın, İran ve ulus ötesi uyuşturucu kartelleri de dahil olmak üzere "izleyen düşmanlara" zayıflık sinyali verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Başkan Donald Trump'a yönelik önceki azil girişimlerine atıfta bulunan Hegseth: "Şimdi üçüncü kez deniyorlar. Bu kez kabinesinin bir üyesine karşı. Yine başarısız olacaklar," dedi.

TRUMP: HEGSETH BENDEN YILDIZLI PEKİYİ ALDI

Hegseth'in açıklamalarından sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, "Pete Hegseth’in sinirli, bozguna uğramış ve tam bir ezik olan eski Kongre üyesi Thomas Massie’ye karşı savunması benden yıldızlı yıldızlı yıldızlı pekiyi aldı." diye konuştu.

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    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    acaba ona kim verdirtti? herkes çıldırdı. ne savaşlar bitiyor ne saldırılar. dünya perişan ya yakıtlar tavan 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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