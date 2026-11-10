Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu

Uruguay'ın San Jose kentinde 8 Kasım Pazar günü yaşanan trajedi, bir aileyi yasa boğdu. Polis memuru olan babasının evde bulunmadığı sırada görev silahını eline alan 12 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahın nasıl ateş aldığı araştırılıyor.

EVE GELDİĞİNDE OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Yerel basında yer alan haberlere göre polis memuru baba, eve döndüğünde oğlunu yatak odasında ağır yaralı halde buldu. Büyük bir panik yaşayan adam, çocuğunu vakit kaybetmeden özel aracıyla San Jose'deki sağlık merkezine götürdü. Hastaneye ulaştırıldığında hayatta olan 12 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

BABASININ GÖREV SİLAHIYLA VURULDU

Polisin ilk incelemelerinde, ölümcül kurşunun babaya ait görev silahından çıktığı belirlendi. İlk resmi açıklamalarda çocuğun olay sırasında evde yalnız olduğu belirtilirken, Uruguay basınında başka bir çocuğun da olay yerinde bulunduğuna ilişkin bilgiler yer aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında ikinci çocuğun silah sesinin ardından evden koşarak uzaklaştığının görüldüğü aktarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

San Jose 2. Bölge Savcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kriminal polis ekipleri ve adli tıp uzmanlarını görevlendirdi. Evdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken silahın hangi koşullarda ateş aldığı ve olay sırasında başka bir kişinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

OKULUNDAN YÜREK BURKAN VEDA

Hayatını kaybeden çocuğun San Jose de Mayo'daki 2 No'lu Lisede eğitim gören Facundo Icardo olduğu açıklandı. Okul yönetimi yayımladığı taziye mesajında öğrencilerinin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine, arkadaşlarına ve okul topluluğuna başsağlığı diledi. Polis memurunun meslektaşları da oğlunu kaybeden babaya destek mesajları gönderdi.