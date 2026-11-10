Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Uruguay'da polis memurunun 12 yaşındaki oğlu, evde babasına ait görev silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Eve döndüğünde oğlunu yatak odasında kanlar içinde bulan baba, çocuğunu hastaneye yetiştirdi ancak küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uruguay'ın San Jose kentinde 8 Kasım Pazar günü yaşanan trajedi, bir aileyi yasa boğdu. Polis memuru olan babasının evde bulunmadığı sırada görev silahını eline alan 12 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahın nasıl ateş aldığı araştırılıyor.

EVE GELDİĞİNDE OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Yerel basında yer alan haberlere göre polis memuru baba, eve döndüğünde oğlunu yatak odasında ağır yaralı halde buldu. Büyük bir panik yaşayan adam, çocuğunu vakit kaybetmeden özel aracıyla San Jose'deki sağlık merkezine götürdü. Hastaneye ulaştırıldığında hayatta olan 12 yaşındaki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

BABASININ GÖREV SİLAHIYLA VURULDU

Polisin ilk incelemelerinde, ölümcül kurşunun babaya ait görev silahından çıktığı belirlendi. İlk resmi açıklamalarda çocuğun olay sırasında evde yalnız olduğu belirtilirken, Uruguay basınında başka bir çocuğun da olay yerinde bulunduğuna ilişkin bilgiler yer aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında ikinci çocuğun silah sesinin ardından evden koşarak uzaklaştığının görüldüğü aktarıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

San Jose 2. Bölge Savcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kriminal polis ekipleri ve adli tıp uzmanlarını görevlendirdi. Evdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken silahın hangi koşullarda ateş aldığı ve olay sırasında başka bir kişinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

OKULUNDAN YÜREK BURKAN VEDA

Hayatını kaybeden çocuğun San Jose de Mayo'daki 2 No'lu Lisede eğitim gören Facundo Icardo olduğu açıklandı. Okul yönetimi yayımladığı taziye mesajında öğrencilerinin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ailesine, arkadaşlarına ve okul topluluğuna başsağlığı diledi. Polis memurunun meslektaşları da oğlunu kaybeden babaya destek mesajları gönderdi.

UruguayÇocukDünyaPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    akp yüzünden olmuştur :))) 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:04
Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık “casusluk“ suçlamasıyla gözaltına alındı
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:47:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android