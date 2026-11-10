İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

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İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18\'e yükseldi
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3 yorum

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi. Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Aliağa’daki fabrika patlamasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Can kaybı, patlamanın üzerinden bir gün geçmeden 18'e ulaştı.

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu belirtti.

Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu. 

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden işçinin Güner Gökçe olduğu tespit edildi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'da Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
Güner Gökçe

BİLANÇO SAAT SAAT AĞIRLAŞTI

Patlama, 9 Kasım’da öğle saatlerinde fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban ilk açıklamasında 10 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada can kaybının 16'ya ulaştığını, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını belirtmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 17'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamalarda, 1'i ağır 12 yaralı işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

17 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMUŞTU

Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemleri gece boyunca sürdü. Cenazelerden ve ailelerden alınan örneklerle DNA karşılaştırması yapıldı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar bugün belli oldu. İşçilerin cenazeleri İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’de toprağa verilecek.

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

Faciada yaşamını yitiren 18 işçinin isimleri şöyle:

  • İlker Sığırtmacıoğlu
  • Hüsnü Ersoy
  • Göksel Ünaldı
  • Yasin Taşçı
  • Uğur Temel
  • Barış Güney
  • Orhan Altay
  • Özcan Efe
  • Recep Fedai
  • Abdülkadir Kınacı
  • Ceylan Bıyıklı
  • Ferhat Maraşlı
  • Ersin Oğuz
  • Mustafa Sert
  • Kadir Kaan Özçelik
  • Serkan Kurt
  • Fatih Işık
  • Güner Gökçe
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi de inceleme yapıyor. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında.

İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
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Okurların en beğendiği yorum

“Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yüce Rabbim geride kalanlara sabırlar versin”

Tüm yorumlar (3)
Demir ÇelikŞenkayaErzurumGüncelAliağaGökçeİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Ergün Öz Ergün Öz:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yüce Rabbim geride kalanlara sabırlar versin 6 0 Yanıtla
  • Emin Ustun Emin Ustun:
    Allah gani gani rahmet eylesin 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    hepsi şehit oldu mekanları cennet olsun Allah rahmet etsin 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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