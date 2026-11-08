Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı - Son Dakika
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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı

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Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı
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Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, iki gündür aralıklarla yağan karın ardından beyaza büründü; kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Tatilciler göl çevresinde yürüyüp iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar kar topu oynadı; yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler piknik alanı bulamadı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği parkta tatilciler, kış manzaraları eşliğinde doğanın tadını çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aileleriyle parka gelen çocuklar da kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı parkta bazı tatilciler kalabalık nedeniyle piknik yapacak yer bulmakta zorlandı.

Gölcük Tabiat Parkı ve Bolu-Seben kara yolunun beyaz örtüyle kaplı bölümleri havadan görüntülendi.

Ailesiyle Kütahya'dan gelen Ahmet Yurt, AA muhabirine, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Fotoğraf çektirmek için kahverengi kıyafetlerden oluşan bir kombin hazırladığını belirten Yurt, beyaz kar örtüsüyle karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yurt, "Tatil çok güzel geçiyor. Doğası harika. İlk defa geliyoruz. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Her mevsimi çok güzeldir bence." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı - Son Dakika
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