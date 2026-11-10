Bolu'da dün gece darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor - Son Dakika
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Bolu'da dün gece darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor

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Bolu\'da dün gece darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor
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Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayan şahıs, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı ve çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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