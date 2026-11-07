Bolu\'da kar yağışı akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar, cadde ve sokaklara çıkarak lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde lapa lapa yağan kar, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bolulular, cadde ve sokaklara çıkarak karın tadını çıkardı.

"Karın görünümünü çok seviyorum"

Üniversite eğitimi için Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinden Bolu'ya gelen Selahattin, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan Meryem Kaya ise karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, "Kar çok güzel yağıyor. Çok iyi. Arkadaşlarımızla kar topu oynayarak, birbirimizi karın içine atarak karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.