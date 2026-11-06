Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendi

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonbaharın gelişiyle Bolu'daki ormanlarda yapraklar sarı ve kahverengi tonlara büründü; Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ağaçlar da renk cümbüşüne sahne oldu. Parktaki manzara, çevresindeki ormanlarla birlikte dronla görüntülendi.
BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu'daki ormanlarda, ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda da sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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