Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sonbaharın gelişiyle Bolu'daki ormanlarda yapraklar sarı ve kahverengi tonlara büründü; Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ağaçlar da renk cümbüşüne sahne oldu. Parktaki manzara, çevresindeki ormanlarla birlikte dronla görüntülendi.

BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu'daki ormanlarda, ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda da sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
GüncelTurizmYaşamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:34
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:43:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki ormanlarda renk cümbüşü dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android