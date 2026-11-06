Gece başlayan kar yağışı Kartalkaya\'yı beyaza bürüdü, çam ormanları kar altında kaldı

Gece başlayan kar yağışı Kartalkaya'yı beyaza bürüdü, çam ormanları kar altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Lapa lapa yağan karın ardından kayak merkezi çevresindeki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karın ardından kayak merkezinin çevresindeki çam ormanları beyaza büründü.
Kaynak: DHA
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