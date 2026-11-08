Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kalınlık 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kalınlık 5 santimetreye ulaştı

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Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kalınlık 5 santimetreye ulaştı
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Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaz örtüye büründü, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Soğuk havaya rağmen parka akın eden ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Muhteşem manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, tabiat parkına akın etti. Yaklaşık 5 santimetre karla kaplanan tabiat parkına gelen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaptı. Ziyaretçiler, göl üzerindeki iskelede fotoğraf çektirdi. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.

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Kaynak: DHA
GüncelYaşamBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kalınlık 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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