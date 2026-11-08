Bolu\'da Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, kalınlık 5 santimetreye ulaştı

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. Muhteşem manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler, tabiat parkına akın etti. Yaklaşık 5 santimetre karla kaplanan tabiat parkına gelen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen göl çevresinde yürüyüş yapıp piknik yaptı. Ziyaretçiler, göl üzerindeki iskelede fotoğraf çektirdi. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı, dronla görüntülendi.

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