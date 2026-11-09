Abant'ta güneşli yamaçta sonbahar ve güneş almayan yamaçta kış dronla görüntülendi - Son Dakika
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Abant'ta güneşli yamaçta sonbahar ve güneş almayan yamaçta kış dronla görüntülendi

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Abant\'ta güneşli yamaçta sonbahar ve güneş almayan yamaçta kış dronla görüntülendi
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Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışının ardından aynı dağın güneş gören yamacında karlar eridi ve sonbaharın sarı renkleri ortaya çıktı; güneş almayan yamacında ise kar örtüsü sürdü. İki mevsimi aynı karede gösteren manzara dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı. Aynı dağın güneş gören yamacında karların erimesiyle sonbaharın sarı tonları ortaya çıkarken, güneş almayan yamacında ise ağaçlar beyaz örtüyle kaplı kaldı. Bir tarafta sonbaharın, diğer tarafta kışın yaşandığı doğa manzarası dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant bölgesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, bölgeye gelen ziyaretçilere beklenmedik bir kış sürprizi yaşattı. Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte dağların yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Güneş gören yamaçta sonbahar, diğer yamaçta kış

Bugün sabah saatlerinde ise Abant'ta doğanın iki farklı yüzü aynı anda ortaya çıktı. Kar yağışının ardından güneş ışınlarının ulaştığı yamaçlarda ağaçların üzerindeki karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte sonbaharın karakteristik renklerini taşıyan sarı ve kahverengi yapraklar yeniden görünür hale geldi. Dağın güneş ışınlarını daha az alan diğer yamacında ise kar örtüsü etkisini sürdürdü. Ağaçların dallarında ve ormanlık alanlarda biriken kar, bölgeye kış manzarası kazandırdı.

Böylece aynı dağın bir tarafında sonbaharın sıcak renkleri, diğer tarafında ise kışın beyaz örtüsü hakim oldu.

İki mevsim aynı karede görüntülendi

Abant'ta ortaya çıkan sıra dışı doğa manzarası dron kamerasıyla havadan kaydedildi. Görüntülerde, aynı dağın bir yamacında sararan yapraklarıyla sonbaharı yaşayan ağaçlar, diğer yamacında ise karla kaplanmış bembeyaz ormanlık alanlar yer aldı. Havadan çekilen görüntülerde iki yamaç arasındaki renk farklılığı dikkat çekti. Sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlık alanların hemen yanında beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, adeta iki farklı mevsimin sınırını oluşturdu.

Erken kar yağışı Abant'ta görsel şölen oluşturdu

Sonbahar mevsimi devam ederken etkili olan kar yağışı, Abant'ın doğal güzelliklerine farklı bir görünüm kazandırdı. Henüz yapraklarını tamamen dökmeyen ağaçların bir bölümünün karla kaplanması, bölgedeki mevsim geçişini gözler önüne serdi.

Aynı noktadan izlenebilen sonbahar ve kış manzarası, dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tüm güzelliğiyle ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Abant'ta güneşli yamaçta sonbahar ve güneş almayan yamaçta kış dronla görüntülendi - Son Dakika
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