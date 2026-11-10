Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

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Düzce\'deki Topuk Yaylası\'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Yaylayı ziyaret edenler yürüyüş yaparken Bolu kent merkezinde sabah etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

DÜZCE/ Düzce'nin yüksek kesimleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkisini gösteren yağışın ardından kente 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 metre rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz görüntüler oluşturan Topuk Yaylası dronla görüntülendi.

Öte yandan Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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