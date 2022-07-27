Son Dakika Düzce Haberleri

- 17:57 Caminin musluklarını çalmıştı, suç makinası çıktı
Zonguldak'ta caminin musluklarının çalınması olayına karışan hırsızlık zanlısının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
- 17:06 Milli sporculardan Yazıcı'ya ziyaret
Türkiye Basketbol Milli Takımında görev yapan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.
- 16:30 Genç MÜSİAD dönem Başkanı Abdülkadir Aydın oldu
Genç MÜSİAD Düzce Şubesi 9. Olağan kongresini yaptı.
- 13:47 Aynı aileden 3 kişiyi öldürmüşlerdi! Bir yıl plan yaptıkları ortaya çıktı
Düzce'de aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Katliamı gerçekleştiren zanlıların cinayet için 1 yıl boyunca plan yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...
- 13:08 Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni av sezonu için hazırlıyor.
- 12:33 Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-haziran döneminde 10 bin 183 ton iç fındık ihracatı yapıldı.
- 11:47 Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı
Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı.
- 11:47 Düzce'de ihracat ve ithalat arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de ihracat yüzde 19,9, ithalat yüzde 29,9 arttı.
- 11:36 Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı
Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- 10:54 Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor
Düzce'de bir üretici, Meksika'daki arkadaşının önerisi üzerine kanserin baş düşmanı olarak bilinen siyah domates yetiştirdi.
- 10:37 Miniklere polislik anlatıldı
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bir ilke imza atarak minik öğrencilere güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği ile ilgili bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.
- 10:32 Düzce'de 10 bin çocuk spor yapıyor
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Spor Okullarına bu yıl 10 bin çocuk ve genç, yaz okulları spor eğitimlerinden yararlanıyor.
- Dün Dün 17:12 FİSKOBİRLİK 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
- Dün Dün 15:24 Kusursuz kafe personeli özel çalışanlar güne sporla başladı
Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından başlatılan ve uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunan etkinliklerin bir durağı özel insanların çalıştığı Kusursuz Kafe oldu.
- Dün Dün 15:02 Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı
Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı.
- Dün Dün 11:08 Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik'te toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler greve çıktı.
- Dün Dün 10:14 Hastane yenilenmeye devam ediyor
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin tadilat çalışmaları devam ediyor.
- Dün Dün 09:36 Düzce'de 898 öğrenciye eğitim yardımı
DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temmuz ayında 898 öğrenciye eğitim yardımı verildi.
- 27.07.2022 27 Tem 20:41 Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Lige hazır değiliz"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının lige hazır olmadığını söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 20:14 Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı
Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan kişi motosikletten düşerek yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 17:15 İzmitli Güreşçiler, Düzce ve Kartepe'den Madalyayla Döndü
İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’nden madalyayla döndü.
- 27.07.2022 27 Tem 15:38 Evi yanan aileye kadınlar sahip çıktı
Düzce'de iki katlı evi yanan aileye AK Parti Cumayeri Kadın Kolları sahip çıktı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:48 Zarar verilen türbe yeniden onarıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp'te bölgesinde bulunan Konur Alp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesinden ardından Düzce Belediyesi tarafından çalışma başlatılarak türbe eski haline getirilerek manevi...
- 27.07.2022 27 Tem 12:13 Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı
Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:38 Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı
Düzce'nin Esentepe köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına sebebiyet veren 10 şüpheli yakalandı.
- 26.07.2022 26 Tem 21:10 Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı
DÜZCE'de 6 gün önce pusu kurarak 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, evlerine girdikleri sırada jandarmanın baskınıyla yakalandı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:33 Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Düzce'de iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 16:26 İki katlı ev yandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.
- 26.07.2022 26 Tem 15:00 AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Nuriye Aşık, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
- 26.07.2022 26 Tem 14:14 Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü
DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.
- 26.07.2022 26 Tem 14:00 Müdürlerden Başsavcı Emre'ye ziyaret
Hakimler Savcılar Kararnamesiyle Düzce'ye atanan Başsavcı Yasin Emre'yi Sağlık, Gençlik ve Spor Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:09 Düzce'de araç sayısı arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.
- 26.07.2022 26 Tem 11:44 Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.
- 26.07.2022 26 Tem 11:20 Yuva yapan kumrular itfaiye binasına taşınmayı geciktirdi
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılan itfaiye binasına yuva yapan ve yumurtalarını bırakan kumrular, itfaiyenin taşınmasını erteletti.
- 26.07.2022 26 Tem 11:12 Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi
Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
- 26.07.2022 26 Tem 00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettireceğini bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettireceğini bildirdi.
- 25.07.2022 25 Tem 17:12 Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
- 25.07.2022 25 Tem 16:55 Ektiği kenevirlerle birlikte yakalandı
Düzce'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon yaptı.
- 25.07.2022 25 Tem 13:41 Serhat Bal'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi
DÜZCE (İHA) – Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailesine şehadet belgesi Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 13:24 Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası
Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır.
- 25.07.2022 25 Tem 11:48 CHP'li Baltacı: "Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı"
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Düzce’de; “Bu ülkeden, bu ülkenin insanlarından, bu ülkenin evlatlarından yine fedakârlık istedi. 20 yıldır milyarlarca dolarlık ihale verdiği yandaşlarından hiçbir şey istemedi. Bu ülkenin kaynaklarıyla üç yerden, beş yerden maaş bağlandığı; eşinden, dostundan, sülalesinden hiçbir şey istemedi. Çünkü Erdoğan’ın tercihi belli. Erdoğan, 84 milyon insan çalışsın çabalasın, mutlu bir azınlığa baksın istiyor. Ama artık o devir kapandı” dedi.
- 25.07.2022 25 Tem 09:58 Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi.
- 25.07.2022 25 Tem 09:41 Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı
Düzce'de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.
- 24.07.2022 24 Tem 22:49 Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
- 24.07.2022 24 Tem 14:59 Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.
- 24.07.2022 24 Tem 13:49 "Biz Anadoluyuz" ekibi Boraboy Gölü'nde
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Düzce'den Amasya'ya gelen üniversite öğrencileri Boraboy Gölü'nü ziyaret etti.
- 24.07.2022 24 Tem 12:55 Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor
Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyorDÜZCE Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 13. yüzyılda inşa edilen Ceneviz Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.
- 24.07.2022 24 Tem 11:31 Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, sezona iyi başlayacaklarına inanıyor Açıklaması
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, takım olarak sezona güzel sonuçlarla başlangıç yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
- 23.07.2022 23 Tem 22:01 Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
- 23.07.2022 23 Tem 20:17 Düzce'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de yanlış yola girdiğini fark eden sürücü 'U' dönüşü yapmak istediği esnada güzergahta seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.
- 23.07.2022 23 Tem 11:12 Yıldız kadın halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışıyor
Düzce'de kampa yapan yıldız kadın halterciler, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için form tutuyor.
- 23.07.2022 23 Tem 10:33 Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı
Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Dr. Yasin Yılmaz korona virüsten korunma yollarını hatırlattı: "Tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli" Ülke genelinde artış göstermeye başlayan korona virüs vakaları sonrasında açıklama yapan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.
- 23.07.2022 23 Tem 10:06 Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru
DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları" tamamlandı.
- 23.07.2022 23 Tem 09:57 Bu kulüpte iş var
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği 'Düzce İş Kulübü' iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor.
- 23.07.2022 23 Tem 09:52 Yaz okulu öğrencileri eğitimlerini almaya devam ediyor
DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan gençlik merkezlerindeki yaz okullarında eğitimler tüm hızı ile devam ederken, öğrenciler çeşitli dallarda da eğitimlere giriyor.
- 23.07.2022 23 Tem 09:30 Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho olayı' ile ilgili bildirisini kınadıklarını ifade ederek, "Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz" dedi.
- 23.07.2022 23 Tem 09:28 Enerjide acele kamulaştırma kararları
Uşak ve Ağrı'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
- 22.07.2022 22 Tem 20:46 Düzce'de emniyetten dev operasyon
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 15 gün süren operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirirken, aranan şahısları da yakaladı.
- 22.07.2022 22 Tem 20:11 Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
- 22.07.2022 22 Tem 19:50 D-100'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarparak şarampole yuvarlandı.
- 22.07.2022 22 Tem 17:10 Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi
DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
- 22.07.2022 22 Tem 15:30 Kemal Türkler, Katledilişinin 42. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 42’nci yılında İstanbul Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kemal Türkler der ki, ‘Demokrasi mücadelesi, özünde Türkiye’de ve kapitalist tekellerin egemenliğine karşı mücadeledir.’ Demokrasinin olmazsa olmazını, örgütlenme hakkı olarak tarif eder genel başkanımız. 50 yıl önce söylediği bu sözler, bugün; 2022’nin dünyasında ve Türkiye’sinde DİSK’in ve Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin yoluna ışık tutmaya devam ediyor” dedi.
- 22.07.2022 22 Tem 15:25 Başsavcı Yasin Emre göreve başladı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yasin Emre göreve başladı.
- 22.07.2022 22 Tem 14:53 İstanbul Merkezli 8 İlde Bylock Operasyonu: 44 Gözaltı
Fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanmasının (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı Bylock kullancılarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliden 44'ü yakalandı.
- 22.07.2022 22 Tem 11:37 TEM'de tır alev alev yandı
DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırını dorsesi bir anda alev aldı.
- 22.07.2022 22 Tem 11:22 Yıldız Kadınlar Halter Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için form tutuyor
Düzce'de kampa giren Yıldız Kadınlar Halter Milli Takımı, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirvede olmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
- 22.07.2022 22 Tem 11:12 Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor
Düzce'de bulunan iki yaralı baykuş yavrusu, koruma altına alındıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak.
- 22.07.2022 22 Tem 10:55 Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
- 22.07.2022 22 Tem 08:27 İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU
Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.
- 22.07.2022 22 Tem 00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
Balıkesir'de yaşanan depremden sonra yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalar yaptı. Görür, Düzce'de dün meydana gelen 4.3'lük depremin altını çizerek, "Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" ifadelerini kullandı.
- 21.07.2022 21 Tem 18:23 Başkan Özlü tapuyu aldı
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kent merkezinde kalan ve kötü görüntü oluşturan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması amacıyla başlattığı çalışma tamamlanarak Modern Sanayi Sitesinde ilk adımlar atıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 18:10 Halk ekmek büfelerinden ekmek satışı başlayacak
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından kentin bazı noktalarına yerleştirilen Halk Ekmek büfelerinden önümüzdeki haftalarda ekmek satışı başlayacak.
- 21.07.2022 21 Tem 18:03 DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.
- 21.07.2022 21 Tem 18:02 Düzce'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.
- 21.07.2022 21 Tem 17:28 Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.
- 21.07.2022 21 Tem 16:07 Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi
Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 15:09 Müftü İzmirli'den Başkan Bozkurt'a Veda Ziyareti
Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.
- 21.07.2022 21 Tem 14:32 3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi "arazi" çıktı
Düzce'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
- 21.07.2022 21 Tem 09:57 Fındık yevmiye ücreti 215 TL olarak açıklandı
Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı'nda alınan karara göre, mevsimlik tarım işçilerinin 215 lira 70 kuruşun altında ücret verilmeyeceği kararlaştırıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 01:16 20 Temmuz 2022 Haberleri
20 Temmuz 2022 Manşet Haberleri.
- 21.07.2022 21 Tem 00:59 Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 00:15 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
Düzce'de meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Düzce ve Bolu'da korkan bazı vatandaşlar, evlerinden uzaklaşıp sokağa çıkarak parklarda oturdular.
- 21.07.2022 21 Tem 00:04 Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi Düzce'de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:55 Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı
Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
- 20.07.2022 20 Tem 23:53 Düzce Valisi Atay: "(Depremde) Herhangi bir ihbar yok"
Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:45 Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü
Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
- 20.07.2022 20 Tem 23:36 Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
- 20.07.2022 20 Tem 23:34 DÜZCE'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:33 Düzce Valisi Atay: "(Depremde) Herhangi bir ihbar yok"
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:31 Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
- 20.07.2022 20 Tem 23:26 Vali Cevdet Atay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını bildirdi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:23 Bendevi Palandöken: "Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Düzce'ye gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nı ziyaret etti.
- 20.07.2022 20 Tem 23:22 Düzce'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Düzce merkezde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak açıkladı.
- 20.07.2022 20 Tem 23:16 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
Düzce, saat 22.49'da 4,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:11 Son dakika haberleri! FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞAN AİLEYE PUSU KURUP, ATEŞ AÇTILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de fındık bahçesinde çalışan aileye, pusu kuran kişiler tarafından ateş açıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 23:02 Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem (2)
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 20.07.2022 20 Tem 23:01 Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 20.07.2022 20 Tem 22:36 Son dakika haberleri... Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurup, ateş açtılar: 3 ölü, 1 yaralı
Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de fındık bahçesinde çalışan aileye, pusu kuran kişiler tarafından ateş açıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 21:49 Düzce'deki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.