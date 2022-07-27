Son Dakika Düzce Haberleri

17:57 Caminin musluklarını çalmıştı, suç makinası çıktı Zonguldak'ta caminin musluklarının çalınması olayına karışan hırsızlık zanlısının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

17:06 Milli sporculardan Yazıcı'ya ziyaret Türkiye Basketbol Milli Takımında görev yapan Düzceli sporcular Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

13:47 Aynı aileden 3 kişiyi öldürmüşlerdi! Bir yıl plan yaptıkları ortaya çıktı Düzce'de aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Katliamı gerçekleştiren zanlıların cinayet için 1 yıl boyunca plan yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...

13:08 Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni av sezonu için hazırlıyor.

11:47 Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı.

11:36 Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

10:37 Miniklere polislik anlatıldı Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bir ilke imza atarak minik öğrencilere güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği ile ilgili bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

10:32 Düzce'de 10 bin çocuk spor yapıyor Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Spor Okullarına bu yıl 10 bin çocuk ve genç, yaz okulları spor eğitimlerinden yararlanıyor.

17:12 FİSKOBİRLİK 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

15:24 Kusursuz kafe personeli özel çalışanlar güne sporla başladı Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından başlatılan ve uzman antrenörlerin eşliğinde vatandaşlara spor yapma imkanı sunan etkinliklerin bir durağı özel insanların çalıştığı Kusursuz Kafe oldu.

15:02 Beyaz masaya yapılan ihbar, korkuluk hırsızlarını suçüstü yakalattı Düzce Belediyesi beyaz masaya yapılan ihbar ile harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, metal korkulukları çalan şahısları suçüstü yakaladı.

11:08 Toplu iş görüşmelerinde anlaşamayınca 19 işçi greve başladı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik'te toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler greve çıktı.

10:14 Hastane yenilenmeye devam ediyor Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin tadilat çalışmaları devam ediyor.

09:36 Düzce'de 898 öğrenciye eğitim yardımı DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temmuz ayında 898 öğrenciye eğitim yardımı verildi.

17:15 İzmitli Güreşçiler, Düzce ve Kartepe'den Madalyayla Döndü İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kartepe Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Düzce Akçakoca Dağköy Yağlı Güreşleri’nden madalyayla döndü.

15:38 Evi yanan aileye kadınlar sahip çıktı Düzce'de iki katlı evi yanan aileye AK Parti Cumayeri Kadın Kolları sahip çıktı.

14:48 Zarar verilen türbe yeniden onarıldı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp'te bölgesinde bulunan Konur Alp Bey'in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilmesinden ardından Düzce Belediyesi tarafından çalışma başlatılarak türbe eski haline getirilerek manevi...

12:13 Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

11:38 Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı Düzce'nin Esentepe köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına sebebiyet veren 10 şüpheli yakalandı.

21:10 Fındık bahçesindeki kanlı pusunun 4 şüphelisi yakalandı DÜZCE'de 6 gün önce pusu kurarak 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, evlerine girdikleri sırada jandarmanın baskınıyla yakalandı.

16:26 İki katlı ev yandı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.

15:00 AK Parti'li Ayşe Keşir'in vefat eden teyzesi Düzce'de toprağa verildi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Nuriye Aşık, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

14:14 Milletvekili Ayşe Keşir'in acı günü DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in teyzesi Nuriye Aşık vefat etti.

14:00 Müdürlerden Başsavcı Emre'ye ziyaret Hakimler Savcılar Kararnamesiyle Düzce'ye atanan Başsavcı Yasin Emre'yi Sağlık, Gençlik ve Spor Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

12:09 Düzce'de araç sayısı arttı DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 170 oldu.

11:44 Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.

11:20 Yuva yapan kumrular itfaiye binasına taşınmayı geciktirdi DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılan itfaiye binasına yuva yapan ve yumurtalarını bırakan kumrular, itfaiyenin taşınmasını erteletti.

11:12 Anne yunusun yavrusuyla yüzdüğü anlar görüntülendi Yunusların suya dalıp çıkması (Dron) Yavru yunusun annesinin peşinden ayrılmadan yüzmesi (Dron) DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anne yunusun yavrusuyla birlikte yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettireceğini bildirdi.

00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettireceğini bildirdi.

16:55 Ektiği kenevirlerle birlikte yakalandı Düzce'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon yaptı.

13:41 Serhat Bal'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi DÜZCE (İHA) – Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailesine şehadet belgesi Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından verildi.

13:24 Uzmanından karpuz seçmenin püf noktası Kavun ve karpuz seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Düzceli manav, "İyi bir karpuz ses sistemine bağlıdır.

11:48 CHP'li Baltacı: "Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı" CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Düzce’de; “Bu ülkeden, bu ülkenin insanlarından, bu ülkenin evlatlarından yine fedakârlık istedi. 20 yıldır milyarlarca dolarlık ihale verdiği yandaşlarından hiçbir şey istemedi. Bu ülkenin kaynaklarıyla üç yerden, beş yerden maaş bağlandığı; eşinden, dostundan, sülalesinden hiçbir şey istemedi. Çünkü Erdoğan’ın tercihi belli. Erdoğan, 84 milyon insan çalışsın çabalasın, mutlu bir azınlığa baksın istiyor. Ama artık o devir kapandı” dedi.

09:58 Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi.

09:41 Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı Düzce'de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

14:59 Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

13:49 "Biz Anadoluyuz" ekibi Boraboy Gölü'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Düzce'den Amasya'ya gelen üniversite öğrencileri Boraboy Gölü'nü ziyaret etti.

12:55 Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyor Restorasyonu tamamlanan Ceneviz Kalesi, ziyaretçi akınına uğruyorDÜZCE Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 13. yüzyılda inşa edilen Ceneviz Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.

11:31 Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, sezona iyi başlayacaklarına inanıyor Açıklaması Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, takım olarak sezona güzel sonuçlarla başlangıç yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

20:17 Düzce'de kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı DÜZCE (İHA) – Düzce'de yanlış yola girdiğini fark eden sürücü 'U' dönüşü yapmak istediği esnada güzergahta seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.

11:12 Yıldız kadın halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışıyor Düzce'de kampa yapan yıldız kadın halterciler, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için form tutuyor.

10:33 Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı Dr. Yasin Yılmaz korona virüsten korunma yollarını hatırlattı: "Tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli" Ülke genelinde artış göstermeye başlayan korona virüs vakaları sonrasında açıklama yapan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

10:06 Yaşayan kültür mirası programına Düzce'den onlarca başvuru DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları" tamamlandı.

09:57 Bu kulüpte iş var DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği 'Düzce İş Kulübü' iş arayanları iş sahibi yapmaya devam ediyor.

09:52 Yaz okulu öğrencileri eğitimlerini almaya devam ediyor DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan gençlik merkezlerindeki yaz okullarında eğitimler tüm hızı ile devam ederken, öğrenciler çeşitli dallarda da eğitimlere giriyor.

09:30 Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho olayı' ile ilgili bildirisini kınadıklarını ifade ederek, "Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz" dedi.

09:28 Enerjide acele kamulaştırma kararları Uşak ve Ağrı'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

20:46 Düzce'de emniyetten dev operasyon DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 15 gün süren operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirirken, aranan şahısları da yakaladı.

20:11 Sakarya'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

17:10 Akkaplan, Başsavcı Emre'ye yeni görevinde başarılar diledi DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre'yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

15:30 Kemal Türkler, Katledilişinin 42. Yılında Mezarı Başında Anıldı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 42’nci yılında İstanbul Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kemal Türkler der ki, ‘Demokrasi mücadelesi, özünde Türkiye’de ve kapitalist tekellerin egemenliğine karşı mücadeledir.’ Demokrasinin olmazsa olmazını, örgütlenme hakkı olarak tarif eder genel başkanımız. 50 yıl önce söylediği bu sözler, bugün; 2022’nin dünyasında ve Türkiye’sinde DİSK’in ve Türkiye işçi sınıfının mücadelesinin yoluna ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

15:25 Başsavcı Yasin Emre göreve başladı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yasin Emre göreve başladı.

14:53 İstanbul Merkezli 8 İlde Bylock Operasyonu: 44 Gözaltı Fetullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanmasının (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı Bylock kullancılarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliden 44'ü yakalandı.

11:37 TEM'de tır alev alev yandı DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırını dorsesi bir anda alev aldı.

11:22 Yıldız Kadınlar Halter Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için form tutuyor Düzce'de kampa giren Yıldız Kadınlar Halter Milli Takımı, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirvede olmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

11:12 Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor Düzce'de bulunan iki yaralı baykuş yavrusu, koruma altına alındıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki bakım süreçlerinin ardından doğaya salınacak.

10:55 Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

08:27 İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var Balıkesir'de yaşanan depremden sonra yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalar yaptı. Görür, Düzce'de dün meydana gelen 4.3'lük depremin altını çizerek, "Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" ifadelerini kullandı.

18:23 Başkan Özlü tapuyu aldı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kent merkezinde kalan ve kötü görüntü oluşturan Küçük Sanayi Sitesinin taşınması amacıyla başlattığı çalışma tamamlanarak Modern Sanayi Sitesinde ilk adımlar atıldı.

18:10 Halk ekmek büfelerinden ekmek satışı başlayacak DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından kentin bazı noktalarına yerleştirilen Halk Ekmek büfelerinden önümüzdeki haftalarda ekmek satışı başlayacak.

18:03 DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde gerçekleştirildi.

18:02 Düzce'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

17:28 Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

16:07 Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

15:09 Müftü İzmirli'den Başkan Bozkurt'a Veda Ziyareti Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.

14:32 3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi "arazi" çıktı Düzce'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

09:57 Fındık yevmiye ücreti 215 TL olarak açıklandı Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı'nda alınan karara göre, mevsimlik tarım işçilerinin 215 lira 70 kuruşun altında ücret verilmeyeceği kararlaştırıldı.

00:59 Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

00:15 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı Düzce'de meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Düzce ve Bolu'da korkan bazı vatandaşlar, evlerinden uzaklaşıp sokağa çıkarak parklarda oturdular.

00:04 Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi Düzce'de fındık bahçesindeki aileye silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi Düzce'de fındık bahçesinde temizlik yapan aileye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

23:55 Düzce ve Bolu'da bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ve sarsıntının hissedildiği Bolu'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

23:53 Düzce Valisi Atay: "(Depremde) Herhangi bir ihbar yok" Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.

23:45 Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

23:36 Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

23:33 Düzce Valisi Atay: "(Depremde) Herhangi bir ihbar yok" DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.

23:31 Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

23:26 Vali Cevdet Atay'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Düzce Valisi Cevdet Atay, 4,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığını, ekiplerin sahada incelemelerini yaptığını bildirdi.

23:23 Bendevi Palandöken: "Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı" Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Düzce'ye gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nı ziyaret etti.

23:22 Düzce'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu Düzce merkezde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak açıkladı.