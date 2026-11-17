Düzce Çerkez Taşköprü'de otomobil su kanalına çarpıp savruldu, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde seyreden otomobil, 16180 Sokak'ta yol kenarındaki beton su kanalına çarptıktan sonra yola savruldu; kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Düzce'de otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde seyreden S.K. idaresindeki 34 BZK 358 plakalı otomobil, 16180 Sokak'ta yol kenarındaki beton su kanalına çarptıktan sonra tekrar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Y.E.K, C.Y, E.K. ve S.H. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?